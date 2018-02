César Bono se despide de su exclusividad y se muda a TV Azteca

Después de 51 años de pertenecer a Televisa, el actor César Bono se muda de televisora para continuar su carrera, ahora con la telenovela “3 familias”, donde dará vida a un psicólogo.



En entrevista con Notimex, el actor confirmó que tras haber terminado su contrato de exclusividad con la televisora de San Ángel, decidió emprender nuevos rumbos, y la historia de “3 familias” lo recibió, además de ser un proyecto que le gusta por el tono de comedia.

“Todos los cambios que hay en Televisa llevaron a que mi relación con ellos terminara, pero soy actor así que no creo que esto sea recomenzar sino simplemente es parte de mi trayectoria”, dijo Bono, quien ha hecho historia en la televisión mexicana desde hace medio siglo con programas como “Hogar, dulce hogar” y “Mi secretaria”, entre otros.

Indicó que está contento de sumarse al proyecto de TV Azteca, donde su personaje comenzará a salir a partir del 12 de febrero, aunque durante la segunda temporada que ya se graba tendrá mayor participación con este psicólogo que hará de las suyas.

“Tiene un poco de todo este personaje”, dijo Bono, y agregó: “Me gusta lo que hago y soy actor, yo no vengo a ser la estrella o el protagonista, yo vengo a sumar como siempre, a mí no me gustan los protagonismos, simplemente quiero hacer lo que sé”.

“En 51 años he aprendido mucho, tengo una historia que me respalda y que me ha enseñado que lo que debo hacer es disfrutar, porque soy como cualquiera”, dijo el histrión.

Aunque a la par se continuará viendo su trabajo en la serie “Vecinos”, ya que con la apertura de las televisoras, ya permite que su imagen aparezca en otras pantallas, “todo ha cambiado y bueno seguiremos donde haya proyectos”.

“He tenido la oportunidad de hacer muchas cosas en 51 años no solo hice comedia, también telenovelas y conducciones, así que lo bailado ya no hay quien me lo quite”, dijo Bono, quien en “3 familias” comparte créditos con Carlos Espejel, Alma Cero, Sylvia Pasquel y Ulises de la Torre.

Referente a su salud, comentó que esta muy bien y muestra de ello es este nuevo proyecto.