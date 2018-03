Chaparro presenta película Stuck en la FICG

GUADALAJARA, Jal.- En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG33) se realizó la Gala de beneficencia de la película Stuckcon la participación del actor Omar Chaparro quien manifestó que es una película "poética, cruda, fuerte, pero con un mensaje muy bonito de dejar de pensar en nosotros mismos para pensar en los demás".

La Gala del filme del director Michael Berry, presente en la presentación será a beneficios de la Fundación VIHas de Vida, organización de la sociedad civil que contribuye a generar una cultura de respeto e inclusión frente a la realidad social del VIH, al "saber para quién sería me encantó" dijo Chaparro.

Entrevistado en la alfombra roja, el actor tomándose "selfies" con el público presente, dijo que tiene un año dos meses en Los Ángeles, California en Estados Unidos, porque quiso tomar otro rumbo en su carrera artística y está concentrado en la actuación, por lo que anunció se despedirá de su programa de radio "porque ya casi no voy y la gente me dice ya ni estás y es cierto y la gente no se merece eso". En mayo estrenará dos películas la de Overboard con Eugenio Derbez y Show dogs .