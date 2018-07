Childish Gambino y Drake destacan entre los nominados a los MTV Awards 2018

La ciudad de New York se vestirá de gala para recibir a los grandes artistas del año como Beyoncé y Childish Gambino; quienes posiblemente serán premiados por su mejores videos musicales.

La lista completa de nominados ya ha sido revelada por MTV. Cardi B lidera el grupo con 10 nominaciones, seguido por The Carters con 8, así como Childish Gambino y Drake con 7 cada uno.

Las 10 nominaciones de Cardi B incluyen “Finesse (Remix)” con Bruno Mars en Video del Año, Canción del Año, Mejor Coreografía, Mejor Edición y Mejor Colaboración. Además, Cardi B está nominado para Artista del Año y Mejor Artista Nuevo. Finalmente, su video de “Bartier Cardi” está nominado a Mejor Video Hip Hop.

Las ocho nominaciones de The Carters; conformado por la pareja Beyoncé y Jay-Z, todas por su clip de “APESHIT”, incluyendo Video del Año, Mejor Colaboración, Mejor Video Hip Hop, Mejor Cinematografía, Mejor Dirección, Mejor Dirección Artística, Mejor Coreografía y Mejor Edición.

Por otro lado, el clip lleno de simbolismo por la violencia armada y el racismo estadounidense; “This Is America” de Childish Gambino, recibió siete nominaciones, incluyendo Video del Año, Video Con Un Mensaje, Mejor Cinematografía, Mejor Dirección, Mejor Dirección de Arte, Mejor Coreografía y Mejor Edición.

Y el rapero Drake recibió cinco son para “God’s Plan”, como Video del Año, Canción del Año, Video Con Un Mensaje, Mejor Dirección y Mejor Video Hip-Hop. Y también está nominado a Artista del Año.

Para los amantes del Rock se encuentran Foo Fighters con “The Sky Is A Neighborhood”, Imagine Dragons y su éxito “Whatever It Takes”

Linkin Park con “One More Light” y “Walk On Water” de Thirty Seconds to Mars.

Mientras que el video “No Tears Left to Cry” de Ariana Grande tiene cuatro premios: Video del Año, Mejor Video Pop, Mejor Cinematografía y Mejores Efectos Visuales. También está nominada como Artista del Año.

Pero los latinos no se quedan atrás, los nominados al premio como mejor video latino destacan Daddy Yankee con su éxito “Dura” y “Mi Gente” de J Balvin ft Willy William.

Los fanáticos pueden votar en línea para ocho de las categorías, incluyendo Video del Año, Artista del Año y Mejor Artista Nuevo. El evento se transmitirá en vivo desde el Radio City Music Hall el próximo domingo 20 de agosto.