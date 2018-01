Chris Hemsworth deja el martillo para convertirse en soldado

El dilema de un soldado de EE.UU. que deja a su mujer e hijos para luchar contra los talibanes en Afganistán da forma al tejido emocional de "12 Strong", una cinta protagonizada por Chris Hemsworth y en la que el australiano comparte escenas por primera vez con su esposa Elsa Pataky.

"Creo que hasta que no tienes hijos no puedes entender por completo lo que significa dejarlos", dijo el actor en una entrevista con EFE.

"Por ejemplo, la semana pasada volví a casa y pasé diez días durante las vacaciones navideñas, pero luego me tenía que ir de nuevo. Le dije a mi hija: 'Bueno, cariño, tengo que regresar al trabajo'. Y ella, con esa mirada desconsolada en la cara, me decía: 'Si justo acabas de volver...'", relató.

"Y no se hace más fácil cada vez que pasa. Pero (a raíz de este filme) empecé a pensar cómo sería no ir a una gira promocional sino a la guerra y que no fuera 'te veo en diez días'. Estos tipos no sabían cuándo volverían y si volverían. Es algo que yo no podría hacer así que ahora respeto aún más a los hombres y mujeres soldado que lo hacen", afirmó.

Hemsworth (Melbourne, 1983) cuelga momentáneamente el martillo imparable de Thor para liderar la película bélica "12 Strong", una cinta que se estrenará en EE.UU. el próximo viernes y que cuenta con la dirección del debutante Nicolai Fuglsig y con los actores Michael Shannon y Michael Peña.

Inspirada en hechos reales, "12 Strong" relata la misión del primer equipo de fuerzas especiales estadounidenses que fue enviado a Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York para combatir a los talibanes.