Christian Chávez se incorpora a la segunda temporada de la serie, Rosario Tijeras

Christian Chávez aseguró que quiere abrir sus “horizontes hacia nuevos personajes” para iniciar una etapa más madura en su carrera actoral, esto luego de incorporarse a la segunda temporada de la serie, Rosario Tijeras. Con un personaje distinto a los que había interpretado en su carrera, el actor busca llegar a un nuevo público enfocándose a la construcción de papeles más complejos.



“Ha sido maravilloso este personaje es completamente distinto a lo que la gente había visto de mi. Creo que me ha ayudado a acercarme a un público al que no había llegado antes. El salirme de la zona de confort y tener la posibilidad de que me vean en papeles distintos de los que estaba acostumbrado a hacer es algo maravilloso”, comentó el actor.

El tamaulipeco se dio a conocer en telenovelas juveniles como Clase 406, en donde tuvo su debut como actor y le abrió las puertas para incorporarse posteriormente a Rebelde, de donde se desprendió la agrupación musical RBD, de la que también formó parte, siendo la banda la que le dio el reconocimiento internacional.

El actor recuerda con cariño esta etapa, pero ahora se centra en su carrera actoral y aplaude el libre tránsito de actores entre las televisoras más grandes de México, en donde participa simultáneamente en proyectos de ambas casas: Like, telenovela de Pedro Damián para Televisa y Rosario Tijeras, de Televisión Azteca.

“Son muy importantes los momentos que se están viviendo, de poder tener esta apertura de trabajar en distintas televisoras.Es maravilloso porque estoy de dos personajes completamente distintos, pero definitivamente El guarro llegó a abrir una puerta”, indicó.

El actor adelantó que con su participación en la cinta En las buenas y en las malas, la cual llegará a la cartelera mexicana el próximo año, también se concentra en hacerse de un lugar dentro del cine, con nuevos proyectos que tiene en puerta que iniciará en 2019.