Christian Nodal comenta si será papá junto a Belinda

El sorprendente compromiso entre Christian Nodal y Belinda desató varios rumores sobre la relación de la pareja. El extravagante costo del anillo que el cantante le dio a su pareja, la pedida de mano que tuvo lugar en España y sobre una posible paternidad de ambos.

Durante una conferencia de prensa que otorgó en Monterrey, y que inició 80 minutos después de la cita, al cantante se le preguntó sobre los rumores de una posible paternidad con Belinda. A lo que respondió: “Voy a ser papá muy pronto, pero con un nuevo disco que va a salir pronto”.

El cantante de 22 años dijo que por ahora no tiene en planes tener hijos con la cantante, pues se encuentra disfrutando su compromiso. “Mi pareja y yo somos de hacer las cosas paso a paso y bien hechas. Nos acabamos de comprometer, sigue la boda y ya después de disfrutarlo un poquito ahorita si ya un bebé”.

Lo que sí aseguro es que desea convertirse en un par de años: “Yo a los 24 ya tengo que ser papá. Yo quisiera tener unos cinco hijos”.

El anillo de compromiso se lo entrego Christian nodal a Belinda en España, pues después de cinco intentos de querer comprometerse este fue el lugar donde se presentó la oportunidad.

“Para Año Nuevo ya tenía preparado algo bonito, pero se enfermó mi familia de Covid y esa idea se murió. Y en España estaba esperando a que sucediera algo bonito, ella ya había terminado de grabar su serie y se lo festejé. Y todo pasó como de la nada fue como fiesta y luego fue súper romántico, con pétalos y todas esas cosas que le encantan a las mujeres. Y fue un momento inolvidable”.

Sin embargo no todo fue felicidad, ya que el cantante tuvo que aguantarse los nervios que lo traicionaron en un par de ocasiones: “Tengo un video pero creo que ese nunca va a salir a la luz, porque yo decía (con voz entrecortada): ‘¿Te quieres casar conmigo?’ Llorando”.

Al ser cuestionado sobre la fecha de la boda con Belinda, Nodal explicó que aún no tienen fecha, pues la agenda de ambos cantantes es complicada. “Ella tiene que seguir grabando su serie. Y yo tengo que seguir mi gira, sacar música. Ella también está planeando sacar música. Tenemos que cuadrar agendas, entonces no hay fecha”.

Sobre dónde tendrá lugar la boda, Christian Nodal compartió que aún no lo tienen claro, pero ya tienen un par de ideas: “Me gusta mucho la playa, la ciudad. No sé en dónde sería pero sé que será una boda que la va a llenar tanto a ella como a mí”.

Christian Nodal también se refirió al costo del anillo de compromiso, que de acuerdo con la firma Angel City Jewelers tiene un valor cercano a los 60 millones de dólares, lo que causó controversia en redes sociales.

“Fue algo que me molestó un poquito, porque lo importante no era el costo del anillo, sino que yo la amo. Y mientras yo pueda tdarle lo mejor, para mí ella es mi reina. Y creo que lo que yo le doy nadie tiene derecho a opinar. Todos trabajamos para hacer lo que nos hace felices”.

Hace unos días, Lupillo Rivera compartió en sus redes sociales que se había tapado el tatuaje de Belinda que se hizo en el brazo. Por lo que en un momento, Nodal fue cuestionado sobre ello, a lo que respondió: “Cada quien hace lo que quiera con su cuerpo. Y pues a mí me hacen felices los tatuajes. Yo siempre me tatuó cosas que me hacen feliz y lo importante es que el señor esté feliz”.

Christian Nodal inicia el día de hoy una serie de cinco conciertos agotados en el Parque Fundidora, en lo que significa el reinicio de conciertos presenciales en Monterrey. “Nunca había tenido cinco sold out seguido y me siento agradecido de poder venir y compartir un poco de la energía que la vida me está dando”.

