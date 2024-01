Fallece el actor Christian Oliver y sus dos hijas en un accidente aéreo

Una nueva tragedia ha dejado en shock al mundo de Hollywood luego de darse a conocer el fallecimiento del actor Christian Oliver y sus dos hijas en un accidente aéreo.

La celebridad, cuyo nombre real era Chistian Klepster, viajaba con sus pequeñas rumbo a la isla de Santa Lucía y había sin embargo, el avión en el que iban se estrelló en el mar cerca de una isla del Caribe, informó la policía real de San Vicente y las Granadinas.

Al paracer, el piloto alertó a la torre de control del aeropuerto local que estaba teniendo problemas con la avioneta, por lo que quiso regresar a la pista, pero al poco tiempo de despegar, cayó al océano, indicó el comunicado.

Los guardacostas de San Vicente y las Granadinas intentaron rescatarlos con la ayuda de pescadores y buceadores de la zona, pero no lograron salvarles la vida.

El medio también reveló que la nave era un pequeño avión monomotor que despegó en el aeropuerto J.F. Mitchell, ubicado en la isla granadina de Bequia.

Los equipos de emergencia recuperaron los cuatro cadáveres, que posteriormente fueron identificados. como el actor de 51 años, sus hijas, Madita, de 10 años, y Annik, de 12, y el piloto Robert Sachs.

¿Quién era Christian Oliver?

Christian Oliver figuraba en unos 60 programas de televisión y películas, incluyendo un rol menor en "Operación Valquiria", protagonizada por Tom Cruise.

Al comienzo de su carrera, participó en la serie de televisión "Saved by the Bell: The New Class" y también actuó en "El club de las niñeras".

También compartió pantalla con George Clooney en "Intriga en Berlín" y en la comedia de acción "Meteoro, la película".

Apenas esta semana, el artista había publicado en su cuenta de Instagram una foto de un atardecer en una playa con la leyenda: "¡Saludos desde algún lugar en el paraíso! En honor a la comunidad y al amor ... 2024 ¡aquí vamos!".

