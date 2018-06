Chumel Torres culmina la temporada del show Cuna de votos

A pocos días de las elecciones presidenciales en México, el presentador y comediante, Chumel Torres finaliza la temporada de el show de comedia Cuna de Votos, con el que fiel a su estilo aborda el los tropiezos, aciertos y descontentos entre los contendientes a la Presidencia de la República.

“No queremos influir en la decisión del voto, es influir en la decisión de ir a votar, porque eso es lo grabe. Cuando ves que el actual presidente gano con 16 votos de cada cien es muy poco. No puede ser que no le interese a tanta gente y después sean esas mismas personas quienes se quejan de que no funciona el sistema”, comentó.

Después de una exitosa gira a lo largo de la república, los telones de este show cerraran el próximo 15 de junio en el Centro Cultural Telmex. Además de continuar con sus programas, el humorista realizará a través de sus redes sociales la transmisión en vivo del último debate presidencial y posteriormente la “election night”.