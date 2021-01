¿Cirugía plástica? Aquí la transformación que sufrió The Weeknd

The Weeknd sorprendió a sus seguidores con su reciente transformación en el rostro donde parece que las manos de un cirujano plástico pasaron por ella.

Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse pues el radical cambio fue exclusivamente para el estreno de su nuevo video "Save your tears", tema que se desprende de su reciente álbum "After Hours".

El video nos muestra al artista cantando en un salón lleno de gente usando máscaras, mientras que él enseña su nuevo rostro.

Anteriormente su cara estuvo vendada durante su presentación en los American Music Awards (AMA's), lo que habría sido una señal de lo que vendría después en este clip: su radical cambio tras su paso por "el cirujano".

Cabe destacar, que los temas del vocalista han ido acompañados de videos que siguen una trama.

La historia dio inicio con "Heartless", teniendo una alocada fiesta en Las Vegas, luego le sigue "Blinding Lights", en el que es golpeado para después ser decapitado en "In Your Eyes" y posteriormente conseguir cuerpo nuevo en "Too Late".

¿Qué nos tendrá deparados para después? Aún es una incógnita pero de lo que estamos seguros es que The Weeknd nos tendrá una grata sorpresa próximamente pues será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl, el próximo 7 de febrero.

