¿Coachella permitirá el consumo de marihuana dentro del festival?

El Coachella Festival no permitirá el consumo de marihuana en su recinto en la edición de este año, a pesar de que ésta ya es legal en el Estado de California desde el 1 de enero.



La cuestión es que más allá de la legislación estatal, la jurisdicción local tiene la última palabra, por lo que la ciudad californiana de Indio, donde se celebra el festival, ha optado por mantener la marihuana como ilegal.



"Lo sentimos, la marihuana y los productos de marihuana no están permitidos dentro del festival. Incluso en 2018 y siguientes. Si esto cambia, actualizaremos esta respuesta", explica la organización en su apartado de Preguntas Frecuentes de su web.



La edición de este año de Coachella tendrá lugar en The Empire Polo Club en Indio (California), durante los fines de semana del 13 al 15 y del 20 al 22 de abril. Como cabezas de cartel, estrellas tan rutilantes como Beyoncé, Eminem y The Weeknd.

/afa