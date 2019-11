Cold Play no hará gira mundial para no contaminar al planeta

Chris Martin, líder de la banda británica Coldplay, anunció que el grupo postergó la gira del nuevo álbum que sacarán el viernes, para garantizar que sea la más limpia posible y alcance la neutralidad carbono.

"Nos tomaremos nuestro tiempo, en los próximos dos años, para asegurar que nuestra gira no sólo sea respetuosa con el medio ambiente, sino que también tenga un impacto positivo", dijo el cantante en una entrevista con la BBC.

Chris Martin precisó que para "Everyday Life", su octavo álbum, esta vez le gustaría que su nueva gira mostrara un balance carbono neutro.

"Lo más duro será el avión", aseguró el cantante, "pero nuestro sueño sería, por ejemplo, tener una gira sin plásticos y principalmente con energía solar".

Para su álbum anterior, "A Head Full of Dreams", el grupo dio 122 conciertos por el mundo.

Esta vez decidieron dar por el momento sólo dos conciertos, retransmitidos gratuitamente en YouTube.

Tocarán en la capital de Jordania, Amán, al amanecer y atardecer del sol, para reflejar las dos caras de su nuevo CD, según la BBC.

El lunes se celebrará un único concierto en el Museo de Historia Natural de Londres, cuyos ingresos serán donados a la asociación de protección del medio ambiente, ClientEarth.

La banda estará muy activa para cerrar el año, pues que sus fans podrían encontrarlos en una sala de cine con su película A Head Full of Dreams, cuyos boletos desde el pasado 14 de noviembre están disponibles en el sitio web http://coldplay.film.

Pero si no programan la película en tu ciudad, aún hay esperanzas, pues el próximo 7 de diciembre, los británicos lanzarán el DVD Live In Buenos Aires / Live In São Paulo, un pack en el que también incluirán su película.

Aquí te compartimos dos sencillos de su nuevo álbum. ¿Quién sabe? quizás su ejemplo te lleve a reflexionar sobre tu propia huella de carbono y también comiences a ver la forma de ayudar al planeta.

Orphans & Arabesque

2 canciones, ya disponibles

Everyday Life

El nuevo álbum, 22 de Noviembre

escucha / pre-ordenahttps://t.co/bb8eGnQXOw

🌙☀️ pic.twitter.com/RvsnXuPduJ — Coldplay ES🌙☀️ (@coldplay_es) October 24, 2019

||Con información de Ivonne De León||