Humankind, el video musical que grabó Coldplay durante sus conciertos en la CDMX

Durante este año, uno de los eventos más importantes en el ámbito de la música fueron los conciertos que dieron la banda británica de pop rock y rock alternativo, Coldplay, en su gira Music of the Spheres.

Fans de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México disfrutaron un show lleno de luces y éxitos musicales, y en cada presentación, la banda dejo en claro su amor por el país azteca, tanto así, que lanzó un videoclip musical grabado en la capital del país.

Humankind, tema de su más reciente álbum Music of the Spheres, fue grabado en abril durante su gira y presentación en la CDMX y nos lleva a recorrer diversos monumentos y calles principales de la ciudad, para llegar al Foro Sol, y que nombró a los mexicanos como "The Best fans in the World".

"No tengo palabras. ¡Gracias!", dice Chris Martin durante el videoclip.

Coldplay lanzó Music of the Spheres en octubre pasado, este fue su noveno álbum de estudio y el primero desde Everyday Life de 2019.

¿Qué pasó con Coldplay en México?

Durante sus conciertos, Coldplay dejó más que satisfechos a sus fans por la calidad de su show y todo lo inesperado que puede pasar en estos eventos, como que un fan suba al escenario con ellos.

El fanático se presentó al concierto de Nuevo León con una cartulina en la que pedía poder subir con ellos a tocar Gravity, tema lanzado en 2005. Para agregar más a su fortuna, él se encontraba muy al frente, por lo que Chris Martin pudo verlo y atender su petición.

En Guadalajara ocurrió otro suceso haciendo realidad el sueño de una pareja y Chris Martin fue el principal cómplice, demostrando el amor que le tiene a sus fans. Ahora le tocó a una pareja mexicana que se comprometió en medio del concierto.

Asimismo, la banda de Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion se han encargado de que los asistentes al concierto tengan momentos únicos y especiales, buscando ser uno de los eventos más inclusivos en la actualidad.

Cada estado del país tuvo momentos únicos en la gira de la agrupación, y en la Ciudad de México, Coldplay cumplió el sueño de un fanático con autismo, el cual se hizo viral por internet en un concierto de los intérpretes de 'Paradise'.