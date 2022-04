La historia de Huillo, el niño con autismo que cantó junto a Coldplay en el Foro Sol

Durante más de dos semanas, la banda británica Coldplay estuvo de visita en México como parte de su gira Music of the Spheres, dando conciertos en Monterrey, Guadalajara y CDMX.

Y es que la banda de Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion se han encargado de que los asistentes al concierto, tengan momentos únicos y especiales, buscando ser uno de los eventos más inclusivos en la actualidad.

Desde el inicio de la gira por Latinoamérica, Coldplay ha buscado que todos los asistentes disfruten de sus canciones, como el caso de tener gente interpretando sus éxitos en lenguaje de señas, además de incluir muchas novedades tecnológicas.

Cada estado del país ha tenido momentos únicos en la gira de la agrupación, y el pasado 4 de abril en la Ciudad de México, Coldplay cumplió el sueño de un fanático con autismo, el cual se hizo viral por internet en un concierto de los interpretes de 'Paradise'.

Huillo, el niño que conmovió a Coldplay

Fue en 2016, cuando el pequeño Huillo asistió a un concierto de Coldplay y al escuchar la canción Fix You comenzó a llorar de la emoción.

La banda se enteró de este momento y compartió en sus redes sociales un video de Huillo con el mensaje: "Este tipo de cosas hace que todo valga la pena".

La historia del chico que desde los 4 años fue diagnosticado con autismo conmovió al internet al emocionarse hasta las lágrimas con la banda británica.

Al ver la reacción del pequeño Huillo, sus padres decidieron que tomara clases de música como terapia para el autismo, y desde ahí, Huillo comenzó con una carrera musical a través de Youtube, lugar donde nace la canción ‘Different Is Okay’.

Por esto y mucho más Coldplay es de otro nivel, Grande Wicho 🖤 #ColdplayCDMX pic.twitter.com/TVfapo4DY2 — Arturo M (@arturomh87) April 5, 2022

"Huillo ama la música y Coldplay es su banda favorita. Para Huillo, la música es la terapia más importante, tiene mucho poder. Con cada paso que damos, podemos ver cómo lo afecta: se vuelve más social, habla y se comunica mucho mejor con los que lo rodean", señalan los padres de Huillo.

Fue entonces el pasado 4 de abril que Huillo cumplió su sueño de tocar junto a Chris Martin y compañía en una canción escrita por el pequeño intérprete en un escenario como el Foro Sol de la CDMX.

¿Se acuerdan del vídeo súper viral de hace 6 años donde un niño con autismo lloraba al escuchar Fix You en el concierto AHFOD de @coldplay? Hoy la banda lo subió a cantar con ellos una canción que él compuso desde su visión y que habla de que “está OK ser diferente" #ColdplayCDMX pic.twitter.com/J9YKUhXqzY — jema 🍒 ~ ⭐ C F C ⭐ (@jemafg) April 5, 2022

Fans de Coldplay celebraron este icónico momento en la gira y aplaudieron a la banda por crear increíbles recuerdos en cada estado donde se han presentado.

Monterrey y Guadalajara también tuvieron grandes momentos

En Monterrey, Bernardo fue el afortunado al estar a centímetros de Chris Martin y la banda y tuvo la oportunidad de tocar una de sus canciones con ellos y todo gracias a un cartel que portaba en las manos.

El fanático se presentó al concierto con una cartulina en la que pedía poder subir con ellos a tocar Gravity, tema lanzado en 2005. Para agregar más a su fortuna, él se encontraba muy al frente, por lo que Chris Martin pudo verlo y atender su petición.

"Gravity":

Porque un fan fue invitado al escenario y la tocó en #ColdplayMonterrey. pic.twitter.com/NhiaqITGdl — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 27, 2022

Coldplay hizo realidad el sueño de este joven mexicano de 17 años y originario de Aguascalientes, dejándolo subir al escenario para tocar el piano mientras Chris interpretaba la letra.

En Guadalajara, ocurrió otro suceso haciendo realidad el sueño de una pareja y Chris Martin fue el principal cómplice, demostrando el amor que le tiene a sus fans. Ahora le tocó a una pareja mexicana que se comprometió en medio del concierto.

No negaré que se me llenaron los ojos de lágrimas en ese momento. Pura magia en ese concierto. 🥺🥰✨#ColdplayGuadalajara pic.twitter.com/3LSSrTrLhw — melted yogur 🍍🍉 (@itsrealifebabe) March 31, 2022

“Eres el amor de mi vida y quiero pasar el resto de mi vida contigo”, se escuchó en las bocinas, después hizo lo tradicional y se arrodilló ante su novia que, para su fortuna, aceptó.