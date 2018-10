Comienza octubre y con el un esperado maratón musical

Octubre es conocido por los amantes de la música como rocktubre. ¿Por qué? Porque los escenarios mexicanos se llenan de música tanto nacional como de otros países, y este año no es la excepción.

La cartelera musical para este mes no sólo incluye guitarras y bajos, pues el pop, el reggaetón y la balada también tienen espacios apartados para llenar de música a sus fans. Estos son algunos de los eventos más destacados.

Luis Miguel

Foto: Instagram lmxl

2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 de octubre

Auditorio Nacional, 20: 30 horas

Quién mejor para iniciar esta temporada que El Sol, quien volverá al Coloso deReforma con 10 fechas como parte de su gira ¡México, por siempre!

Nick Cave & The Bad Sees





2 de octubre

Pepsi Center WTC, 21 horas

La banda australiana volverá a nuestro país para dar un show lleno de energía, donde recorrerán su trayectoria artística.

Los Caligaris

5, 6, 7 y 8 de octubre

Auditorio Nacional, diversos horarios

El espíritu payaso de esta banda argentina asaltará este recinto con cuatro fechas como parte de una “segunda parte” del show que dieron en México hace un año.





Caifanes

Instagram

6 de octubre

Palacio de los Deportes, 20 horas

Como parte de las celebraciones por sus 30 años de carrera, la banda volverá a presentarse en la capital del país, esta vez en el Domo de cobre.

Nightwish

7 de octubre

Arena Ciudad de México, 19 horas

La banda de metal celebrará dos décadas de trayectoria con este show donde presentarán su más reciente disco Decades





Bomba Stereo

9 de octubre

Pepsi Center WTC, 20 horas

Tras el éxito de To my love (Tainy remix), los colombianos presentarán este y otros temas en territorio nacional con un show que promete mucho baile.

Shakira

Foto: @shakira

11 y 12 de octubre

Estadio Azteca, 20:30 horas

Sin duda el concierto más esperado de la temporada. La colombiana regresará a México tras siete años de ausencia, esta vez con su gira El Dorado.

30 Seconds to Mars

11 de octubre

Arena Ciudad de México, 21 horas

Para presentar su disco América, la banda liderada por Jared Leto vuelve a la capital mexicana después de casi cinco años con un poderoso show.

Good Charlotte y Papa Roach

12 de octubre

Open Air Arena Ciudad de México, 18 horas

Dos de las bandas más influyentes del rock alternativo se presentarán en conjunto en este escenario. Éxitos como I just wanna live y Scars seguro sonarán.





El Tri

Foto: Cuartoscuro

13 de octubre

Palacio de los Deportes

50 años de carrera no son poco, por eso la banda de Alex Lora lo celebrará a lo grande en el Domo de cobre con una gran lista de canciones que sonarán en vivo.

Ultra México

Foto: Archivo 2017 / Foto: FB Ultra México

13 y 14 de octubre

Foro Pegaso, 13 horas

Aunque el cartel aún no ha sido revelado, este es uno de los festivales de música electrónica imperdibles, por lo que la fiesta y los beats esperan ansioso.

Bad Bunny

13 de octubre

Arena Ciudad de México, 21 horas

El puertorriqueño de 24 años presentará sus éxitos de trap en la segunda parte de su gira La nueva religión, luego de haber conquistado el Auditorio Nacional.

Bunbury

Yo solo sé que desde que Bob Dylan grabó rock nos demostró que no solo hay que mover las caderas, sino también las neuronas: Enrique Bunbury, Cantante / Foto: Adrián Vázquez

15, 16 y 22 de octubre

Auditorio Nacional, 20:30 horas

El español traerá su Ex-Tour por primera vez a México para presentar las canciones de su más reciente disco Expectativas, que lanzó el año pasado.

Marc Anthony

Foto: Instagram | marcanthony

16 y 17 de octubre

Palacio de los Deportes, 20:30 horas

El puertorriqueño regresará a nuestro país esta vez con su Legacy Tour.

Chayanne

Su carrera musical comenzó en el grupo Los Chicos / NOTIMEX

17, 19, 20, 23 y 24 de octubre

Auditorio Nacional, 20:30 horas

Tras tres años de ausencia, el boricua traerá todo su ritmo al Coloso de Reforma para presentar su gira Desde el alma, con la que promociona su nuevo disco.

Vance Joy

18 de octubre

El Plaza Condesa, 21 horas

El australiano visitará por primera vez México para cantar Ripide y Saturday Sun, éxitos de sus primeros dos discos con los que se ha vuelto referente del folk-rock.

Residente

19 de octubre

Palacio de los Deportes, 20:30 horas

Todo el ritmo boricua llegará con el ex integrante de Calle 13, que además de presentar su disco homónimo tendrá como invitado al español Kase.O.

The Magic Numbers

20 de octubre

El Plaza Condesa, 20 horas

La fusión de ritmos de esta banda experimental regresará a México para esta fecha, en la que presentarán su más reciente disco Outsiders.

The Weeknd

22 y 23 de octubre

Palacio de los Deportes, 20:30 horas

Por primera vez el canadiense se presentará en nuestro país para presentar éxitos como Can’t feel my face o I feel it coming que hoy lo vuelven un éxito en los charts.

Vicentico

Foto: José Luis Garduño Reyes

22 de octubre

Pepsi Center WTC, 20:30 horas

Con su concierto como solista, el argentino regresará al país para cantar temas suyos y de Los Fabulosos Cadillacs en una noche romántica y de mucho baile.

Gorillaz

Foto Instagram Gorillaz

24 de octubre

Palacio de los Deportes, 21:00 horas

La banda liderada por Damon Albarn volverá por segunda vez en el año. Esta vez para cerrar su gira The now now en lo que parece será una noche muy mexicana.

Ana Gabriel

25, 26 y 27 de octubre

Auditorio Nacional, 20:30 horas

Con su gira Estamos a tiempo, la cantante ofrecerá tres conciertos consecutivos donde recorrerá lo mejor de su canciones románticas y con un toque ranchero.

Fey

Fey en concierto en el zócalo aniversario lebisco gay / Federico Xolocotzi

26 de octubre

Arena Ciudad de México, 21 horas

Se trata del inicio de su gira Desnuda, con el que viajará por Latinoamérica y México, presentando éxitos y temas nuevos como Comiéndome tus besos.

Snow Patrol

29 de octubre

El Plaza Condesa, 21 horas

Los ingleses regresarán a México para presentar un show íntimo y acústico como parte de la promoción de su más reciente material Wildness.

Foster The People

29 de octubre

Pepsi Center WTC, 21:30 horas

La banda de indie pop traerá a su Pumped up kicks y otros éxitos en este show donde también presentarán su más reciente disco SHC.