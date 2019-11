Con álbum y gira, El Puma celebra la vida

José Luis Rodríguez El Puma comprimió su vida en tres minutos, en una canción surgida de la pluma de la compositora Érika Énder, que lleva por título Agradecido, nombre homónimo de su tour internacional 2020 y de su álbum acústico, editado tras "renacer a la vida", como él lo define, después del trasplante de los dos pulmones al que se sometió en 2017.

“La canción Agradecido es textualmente lo que me pasó en mi salud. Cada línea roza mi espíritu, es algo que le puede suceder a cualquier persona que lleva una vida desbocada en el tiempo sin poder parar, sin saber cómo parar. Mi esposa -Carolina, a quien le dedica el tema -, me decía 'tienes que parar' y lo le decía, 'dónde está el freno y qué hago, no sé hacer otra cosa', pero llegó Dios y me detuvo. La Lección de vida que he recibido con esto, es rectificar para ver la vida de otro punto de vista. Me he convertido en otra persona hipersensible, no lloraba por nada, era un hombre muy duro, con coraza", explica el artista, que traerá su gira internacional los próximos 5 y 17 de febrero en la Arena Monterrey y Arena CdMx, respectivamente.

En un encuentro con medios mexicanos, compartió que aún no está autorizada la producción de una bioserie,. aunque ya tiene escrito el último capítulo de la historia de 56 años de vida. “Ya tengo 60 páginas escritas. El capítulo de cierre será este renacer, Vuelto a la vida. Esperemos a ver qué pasa, el tiempo de Dios es perfecto, si me revivió y me trajo de vuelta, es por algo”, declaró.

El cantante, quien durante 17 años padeció de fibrosis pulmonar, está de regreso en nuestro país, porque, aseguró, “le tengo alta estima a México, yo crecí con su cine, con Jorge Negrete y Pedro Infante. Cuando uno es artista primerizo, el anhelo es venir a México como a semejanza del premio más importante de habla hispana”.

El próximo 13 de noviembre, El Puma será honrado con el Premio a la Excelencia del Latin Grammy Latin, una oportunidad, dijo, “de reencontrarme con mis amigos de carrera. Llego un tanto cambiado, aunque sigo siendo el mismo, con dos pulmones prestados veo la vida diferente, reconozco que todos somos iguales. Aunque el viejo hombre siempre llama y jala a la prepotencia, ego, vanidad, orgullo. Sigo luchando contra eso. Está en un 90% eliminado de mi vida y Dios me ha dado otra oportunidad para estar presente con ustedes”.

El artista oriundo de Venezuela y radicado en Miami, Florida; destaca que en su renacer a la vida, recorrerá todos los países del Mundo, excepto su tierra natal venezolana: “¿Cantar a Venezuela?, Sí cuando el régimen perverso, diabólico, demoniaco y de narcotraficantes caiga, al igual que el de Cuba, porque yo que vivo en Miami, sé lo que sufren los cubanos. Como hombre y artista, no creo en el Comunismo, Socialismo ni Populismo, son Doctrinas para mí demoniacas, que no han funcionado en ninguna parte. Volveré a Venezuela a cantar, cuando esté libre de esos perversos del país que era el más rico de Sudamérica. Ellos son mejores que Copperfield, cómo en 20 años desaparecen una fortuna y destruyen un país. Bolívar en 20 años a caballo, con un ejército descalzo libertó a 20 naciones. Ellos acabaron en 20 años con Venezuela”, declaró.