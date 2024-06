Con amor y tequila, Christian Nodal debuta en el Auditorio Nacional

Más fuerte que cualquier escándalo, con amor, whisky y tequila, Christian Nodal hizo vibrar a su público durante su debut en el Auditorio Nacional, cuya desbocada entrega transformó las gradas y el escenario en un inmenso jaripeo de emociones

“En verdad, es increíble lo preciosa que es la vida. No tienen idea de cuántas veces soñé con ustedes, con presentarme aquí. Me moría por estar así con ustedes en el Auditorio Nacional. No sé lo que depare el destino para las siguientes tres noches, pero esto nunca lo voy a olvidar. ¡México, los amo un chingo!”, dijo con la mano el pecho Nodal, maravillado por la respuesta de sus seguidores, en el primero de sus cuatro conciertos que ofrecerá en este recinto, como parte de su “Pa’l Cora Tour”.

El sonorense de 25 años, arrancó su presentación con su imagen en las pantallas interpretando “La canción del mariachi”, esa, la de la película “El mariachi” que en 1992 protagonizó Antonio Banderas: “Ay, ay mi amor, ay, mi morena de mi corazón”, cantaban todos sin que Nodal apareciera aún en el escenario. Era tan sólo un aviso.

OMG! Fans especulan que Christian Nodal es novio de Ángela Aguilar por estas pistas

Fue entonces, al clarín de las trompetas, tras el encendido anuncio, que el compositor apareció, enfundado en sus botas y con el sombrero puesto, para interpretar “Adiós Amor”, su primer gran éxito que terminó por volverse todo un himno a la resignación amorosa y a la soledad inducida que conmovió de inmediato al público, cuyos sombreros, copas y celulares encendidos se campanean en las alturas.

Con “Ayayay!” y “Pa’olvidarme de ella” Nodal continuó la fiesta, mientras en repetidas ocasiones se acercaba al público para saludarlo, mientras, poco a poco, bebía una botella de whisky, que a todos antojó cuando cantó su éxito “Botella tras botella”, que más de uno cantó con las lágrimas colgando de los ojos: “A mis compas bien hartos traigo ya. Me dicen : ‘Güey, ya la tienes que superar’, pero yo no puedo pa’ser sinceros yo ni quero”, cantaban todos, de pie, entrelazados, con los brazos sobre los hombros.

Así fueron pasando más canciones, como “La mitad”, “Te fallé”, “Por el resto de mi vida”, “Amor tóxico”, cada una de ellas cantada con igual enjundia por el público al que Nodal agradeció en más de una ocasión, quitándose el sombrero y aventándolo.

Uno de los momentos más significativos fue cuando el joven cantante comenzó con los homenajes a los grandes de la música ranchera, como José Alfredo Jiménez, de quien cantó “El Rey” o a Vicente Fernández, con “Volver Volver”, “Acá entre nos” y “Mujeres divinas”; así como la siempre emotiva evocación de la inmortal Selena Quintanilla, de quien cantó “Como la flor”; sin dejar atrás al Gallo de Oro, Valentín Elizalde, entonando “Vete ya”.

Así como en varias ocasiones Nodal se ha confesado fanático del rock, el compositor sorprendió a su público con versiones en banda de “Devuélveme a mi chica” de Los Hombre G y “Brillas”, de Zoé.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Con las canciones, también se fue vaciando la botella de la que Nodal bebía. Ya medio entonado en la recta final del concierto, comenzó a repartir tragos mientras cantaba “Nace un borracho” “Vivo en el 6”, “De los besos que te di”, para cerrar por donde comenzó todo con un “Adiós amor”.