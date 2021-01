Con apenas ocho años, Ryder Allen es la joven estrella de Palmer, cinta de Apple Tv+

Para un niño de ocho años como Ryder Allen la mejor manera de pasar su tiempo libre es disfrutando series como The Mandalorian o una cinta como Soul, "la nueva película es muy buena", responde el joven actor a la prensa mexicana con la que se encontró ayer vía remota.

Ryder Allen protagoniza junto a Justin Timberlake Palmer, cinta que estrena hoy por Apple Tv+. Dirigida por Fisher Stevens, la película narra la historia de Eddie Palmer, una joven promesa del futbol americano que luego de 12 años sale de prisión y regresa a casa de su abuela. Ahí conoce a Sam, un niño marginado que adora jugar con muñecas y vestirse como hada y con quien termina creando un vínculo afectivo lejos de los prejuicios.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Para mí Sam es como un ángel, es un personaje muy inspirador y me siento muy honrado de poder interpretarlo", cuenta el pequeño protagonista.

A Ryder Allen no le pareció nada extraño saber que su personaje jugaba con muñecas o se vestía como hada: "De hecho ahora tengo casi 100 muñecas", responde sonriente a El Sol de México. "Nunca pensé que fuera raro. Amo que mi personaje tuviera ese gusto, porque siento que muestra que está bien ser así".

Ryder se relaciona con Sam por varias razones, entre ellas porque sufrió bullying de sus compañeros por el simple hecho de querer jugar con muñecas. "Pero Sam me inspiró a no tener miedo y espero poder hacer lo mismo con cada niño, niña o incluso adulto para que pueda ser lo que quiere ser".

La naciente estrella de cine dice sin titubear: "Si un amigo te juzga porque quieres jugar con muñecas, entonces quizá no debería ser tu amigo ya que no es capaz de entender eso. Con Sam realmente quería que todo mundo se sintiera motivado a sentir amor, aceptación y tener la disposición para ofrecer segundas oportunidades a otros. Estoy orgulloso de poder hacer eso", asegura.

Ryder Allen llegó de último momento al casting de Palmer. Pero cuando entró al cuarto de ensayos y convivió por unos minutos con Justin Timberlake, el director Fisher Stevens supo que él era el elegido.

"Aunque el personaje tiene siete años no pensábamos que alguien de esa edad pudiera hacerlo, necesitábamos a alguien más maduro", cuenta el cineasta. "Justin había dicho que no filmaría hasta que encontráramos al niño correcto, porque la película va sobre la relación entre ambos. Así que cuando se conocieron estaba claro que Ryder era nuestro niño".

La ocasión que Ryder conoció a Justin fue un día mucho júbilo, recuerda el pequeño. "Sentí mucha alegría. Y cuando lo vi sentí una conexión. Lo que sabía de él es que es una de las personas más increíbles del mundo, gran actor, gran cantante, bailarín, amigo. Él es simplemente increíble, amé estar con él".

Sin querer cometer un error, Allen piensa muy bien antes de decir cuál es su canción favorita de la estrella de pop. "Todas son buenas, pero creo que mi favorita ahora es Better days".

Palmer además de tratar la homosexualidad aborda los retos a los que se enfrentan las personas que han salido de la cárcel y que difícilmente son aceptadas por la sociedad para tener una segunda oportunidad, dice su director.

"Una de las razones por las que Justin se integró es porque estaba interesado en las personas que buscan una segunda oportunidad, esos jóvenes que arruinaron sus vidas por ir a la cárcel, introducirse en las drogas o el alcohol. Y armamos esta historia de alguien que tiene otra oportunidad y se redime. Fue genial trabajar con él, es un gran actor".

Gossip Aquí te decimos cuáles son las cinco series más vistas de Netflix

El director y actor de series como The blacklist, Succession o Lost, leyó el guion de Palmer hace cuatro años, cuando Donald Trump fue elegido presidente.

"No creía que hubiera ganado, estaba en shock como muchos. Y aquí estaba este libreto hablando sobre unir a toda la gente. Me pareció que era una muy buena oportunidad para contar esta historia sobre dos personas de mundos distintos que se vinculan de manera ordinaria. Me parece que este es el momento correcto para contarla", explicó.

La película se estrena hoy en Apple Tv+ y podría ser una de las contendientes de la próxima entrega del Oscar