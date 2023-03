Con el pisto en alto, Grupo Firme cierra gira en el Foro Sol

Nada detuvo a Grupo Firme para que este fin de semana cerrara con gran fuerza su gira de conciertos “Enfiestados y Amanecidos” con un lleno total en el Foro Sol, luego de que éste fuera pospuesto por los padecimientos del cantante Eduin Caz, quien recientemente se sometió a una operación para mejorar sus vías respiratorias.

“Muchísimas gracias, familia, por habernos esperado tres meses sin tener ninguna actividad de música. ¡Y puro Grupo Firme, compa!, gritó el cantante, justo antes de que la banda se arrancara “El amor no fue pa’ mí” con la que reventó todo el foro.

Cuando terminó aquella canción, el mismo cantante dijo con una sonrisa y la vista contemplando el mar de sombreros y luces de los brazaletes de luces led que dieron al público: “La neta ya extrañaba este desmadre…pero ¿dónde está la raza más chingonaaa?” y una vez más el público estalló en gritos, al ver que su ídolo había regresado con su potente voz.

Poco después, luego que se tocará “Juro por Dios”, subió al escenario Isael Gutiérrez, productor del grupo tijuanense para también celebrar con toda esa raza "Gracias a todos ustedes porque por ustedes Grupo Firme ha llevado en alto el nombre de México. Este su Foro Sol número siete, un récord histórico, 500 mil personas. Mijo, no deje de soñar que yo voy a estar con ustedes en las buenas y en las malas”.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

Como siempre, a Eduin, lo acompañó con la segunda voz su hermano Johhny Caz, para interpretar la canción escrita por Horacio Palencia, “Pídeme”, la cual dedicaron ambos a las mujeres que asistieron al concierto.

Orgullosos de las muestras populares de música y baile de México, cambiaron su indumentaria brillante por una más auténtica popular para dar una pequeña muestra de baile, en compañía de Ballet Xochipilli. Eduin le entró con buena faena al zapateado y cantando “La loba del mal”, mientras que Johhny, con una camisa de mangas de olanes bailó al ritmo de la rumba. En su momento Johhny puso en rifa a su hermano, pues “quedo comprobado que no solo canta bien, sino que también lo mueve muy bonito”.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

Entre shots de whisky, la noche se fue llenando de sorpresas con la serie de invitados, que uno a uno fueron subiendo al escenario para rifarse unos palomazos. El primero de ellos fue El Mimoso, quien fue recibido con furia. Este sin más y yendo a “lo que me truje chencha se aventó a cantar los primeros versos de “Te equivocaste”: “Todo el daño que me has hecho /vas a ver, tarde o temprano/ tú me lo tienes que pagar…”. Con él los hermanos Caz también cantaron “Deja” y “Yo sé que te acordarás”.

En alusión a su reciente operación, Eduin le dijo al público que le había preguntado a su doctor si podía tomarse “un whiscocho”, a lo que esté le contestó que se echara varios por él, ya que “un doctor que no deja tomar no es un doctor” y levanto su vaso de fiesta rojo hacia el público para confirmarles que esa presentación tenía todos los boletos agotados.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

Otro de los invitados fue el cantante Erick Aragón, quien se veía un tanto entonado, pero aun así cantó su rola “Codiciado” y “El asunto y la icónica composición de Martín Urieta, “Acá entre nos”; a este lo siguió Remmy Valenzuela, con quien interpretaron “Mi princesa”, “Nadie” y “Porque te quiero”.

En una especie de intermedio, entre tanto invitado, Grupo firme aprovecharon para tocar temas como “Cumbia shot”, “La Tusa” y “El reto”, con la invitación al público a tomar y fumar, “pues la vida sólo es una”.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

Al escenario también subió El Yaki, con quien cantaron “Cada vez te extraño más”, canción con la que varias parejas se besaron, así como “Dile a tu orgullo”. Una de las sorpresas más aplaudidas fue la aparición de, Luis Ángel, “El Flaco”, con quien el público coreo, entre otras rolas, la emblemática canción de la Banda el Recodo “Acábame de matar”. También estuvo presente Fidel Oswaldo, de la banda Marca Registrada.

La noche terminó con la rola “Hablando claro”, tras dar la banda un mensaje en video sobre sus intenciones de conquistar los escenarios del mundo: “Te van a criticar por todo/ por lo que eres, lo que no eres/ por lo que haces y que les duele/ por lo que dices y lo que tienes”.

Las voces de los hermanos se escuchaban entrelazadas, mientras la sección donde estaban parados comenzaba a descender lentamente, sumiendo con sus propias voces el calor de los hombres y mujeres, que abrazados, con los sombreros ya en las manos se campaneaban abrazados.