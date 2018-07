Con el thriller futurista Hotel Artemis, Jodie Foster vuelve a actuar

Tras cinco años centrada en la dirección, Jodie Foster vuelve a ponerse delante de las cámaras con el thriller futurista Hotel Artemis, y confiesa que, tras cinco décadas en la industria, la actuación, aunque no es su prioridad, le sigue apasionando.

"He actuado durante casi toda mi vida, desde los tres años", dijo la actriz estadounidense. "Es lo que más he hecho en mi vida, así que no me siento extraña al volver a hacerlo", añadió.

"Este trabajo es un lujo y un honor. Después de 52 años, actúo porque me encanta. Es la única razón, indicó