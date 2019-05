Así fue la visita de Tom Holland y Jake Gyllenahaal a México

Con los gritos ensordecedores de más de mil 300 fans, Tom Holland y Jake Gyllenahaal fueron recibidos en el Teatro Metropolitano del Centro de Convenciones de Querétaro como parte de su participación en el Conque 2019, donde ambos hablaron sobre su experiencia trabajando en la cinta Spider-Man: Lejos de casa que se estrenará en cines mexicanos el cinco de julio.

“La primera vez que vine la pasé muy bien y no pensé que pudiéramos tener algo mejor, pero esto es una locura”, dijo el actor de 22 años que no dejó de sorprenderse por los gritos de los jóvenes que vistieron como Spider-Man y que no dejaban de ovacionar su nombre.

“Jake me rogó por tener un papel en esta cinta”, bromeó el inglés sobre la inclusión de Gyllenahaal, donde interpreta a Mysterio, el villano a vencer. “Es divertido porque antes de la película conocí a Tom en un restaurante, nos conocimos y dijimos que queríamos trabajar juntos y dos meses después ya estábamos en el set”, respondió el histrión de 38 años.

Tom Holland recordó que la cinta fue filmada en Europa: “Fue increíble hacer una película en Londres, en mi casa. También en lugares como Venecia, que es la ciudad mas interesante donde he estado… después de México, por supuesto”, comentó para hacer explotar más aún los gritos.

El dúo se divirtió sobre el escenario, bromeó entre sí y con el público que se desvivía por hacerle una pregunta, siendo Gyllenahaal el encargado de taparle la boca a Holland si algún momento se le escapaba un spoiler. Y recordó que cuando filmaron la película le restringieron el guion.

“Primero me daban el guion completo, después de dieron cuenta que era mala idea y solo me daban mis partes, luego iban borrando las líneas de otros y solo quedaban las mías hasta que después desaparecieron todas”, bromeó Tom Holland, quien es famoso por develar los secretos del Universo Cinematográfico de Marvel.