Con Will Smith, Paola Núñez afianza su carrera en Hollywood

Tras coprotagonizar junto a Pierce Brosnan la serie de televisión The Son, Paola Núñez sigue a la conquista de Hollywood, y esta vez no en la pantalla chica, sino en el cine. La actriz protagoniza junto a Will Smith Bad Boys for Life, tercera entrega de la saga de Bad Boys que está ahora en filmación y que prevé su estreno para el verano del próximo año.

Para la actriz, trabajar en esta película resulta particularmente emocionante, pues tiene la oportunidad de compartir créditos con uno de sus actores favoritos. “Si alguna vez me hubieran preguntado con quién quería trabajar hubiera dicho a Will Smith entre mis cinco primeras opciones. No es como cualquier actor, es muy querido y además con mucha razón, porque ya que lo conoces te das cuenta del buen ser humano que es”, dijo la actriz en entrevista telefónica desde el set de filmación de esta película.

En esta cinta, Paola Núñez no sólo tiene la oportunidad de representar a un personaje latino, sino a una mujer con una gran fuerza. “Mi personaje, Rita Secada, es una mujer autosuficiente, inteligente, capacitada, es líder, la jefa de su departamento. Y eso dice mucho del rol femenino actual en la sociedad, no solo de Estados Unidos, sino del mundo”, explica.

Paola Núñez acepta que parte del éxito que vive es gracias a la apertura que la industria del entretenimiento ha tenido en Estados Unidos, sobre todo en un contexto donde las políticas raciales del presidente Donald Trump acaparan los reflectores.

“Ahora sí Hollywood está esforzándose por la diversificación. Tal vez como un acto de rebeldía, porque es la único que pueda hacer para protestar la situación que está viviendo. Y eso nos beneficia a todos los latinos que estamos en Estados Unidos y en especial a los mexicanos”, dice.

Paola Núñez, actriz / Foto: AMC

“No es casualidad que yo esté estelarizando una película en Hollywood. Es una consecuencia de que Donald Trump está en la presidencia y quiere poner ese muro. No es casualidad que un productor como Jerry Bruckheimer (productor de Armageddon o Piratas del Caribe), con el poder que tiene, me haya elegido siendo mexicana. Creo que es un gran momento para mí y para darle esa voz a los mexicanos en el cine. Más que mi responsabilidad, ese es mi rol”, añade.

A pesar del éxito que vive ahora en Hollywood, Paola Núñez no reniega de las bases que la llevaron al estrellato, como fue su participación en telenovelas como Amor en custodia o cintas como Mexican Gangster. “Hablando específicamente de las telenovelas, eso es una muestra de que un actor es un actor en cualquier ámbito o género donde lo pongas. Mi preparación efectivamente viene de las telenovelas y a mí me enorgullece muchísimo porque ellas me dieron una técnica y una base que sigo usando.

“Creo que también me preparó muchísimo para lo que vino después, fue todo un proceso que se vino dando; no soy de esas actrices que salieron de la nada y de repente ya tienen un protagónico, o ya están estelarizando en Hollywood, creo que yo necesitaba esa preparación que se vino dando poco a poco”, señala.