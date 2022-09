Los quiero México: Dua Lipa enloquece a México con su música y mensaje en español

Dua Lipa quiere tanto a sus fans latinos, que está aprendiendo español para platicar con ellos en sus conciertos, y el Foro Sol fue testigo de ese cariño durante su concierto de esta noche.

Mi español no es perfecto, pero lo quiero intentar

"Estoy muy agradecida, emocionada y feliz de estar aquí. Gracias por su energía, su amor y su apoyo y gracias por esta noche mágica", mencionó. "Te quiero muchísimo México, vamos a disfrutar mucho".

"Gracias por su energía, su amor y su apoyo", los mexicanos estaban esperando este mensaje en español lleno de amor de Dua Lipa. 🥺💖 pic.twitter.com/yJyiWXJf3I — El Sol de México (@elsolde_mexico) September 22, 2022

Antes de que iniciara el concierto, ambientó el lugar con música de los 80, convirtiendo el recinto en una especie de discoteca gigante.

Concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México. Foto: Lulu Urdapilleta

Al puro estilo de los videos de aerobics de Jane Fonda, en las pantallas aparecieron uno a uno sus bailarines, con sus respectivos nombres, para dar paso a la cantante, que empezó su repertorio con "Physical".

😍 Así inicia el concierto más esperado por algunos, Dua Lipa abre su #FutureNostalgiaTour en México cantando su éxito "Physical"



📹Belén Eligio | El Sol de México pic.twitter.com/3pE0UO85TJ — El Sol de México (@elsolde_mexico) September 22, 2022

"Bienvenidos Ciudad de México, ¡qué comience la fiesta!", exclamó la artista en un español casi perfecto, antes de continuar con "New rules", "Cool", "Pretty please" y "Break my heart".

Foto: Lulu Urdapilleta

"Necesito un favor de ustedes, quiero que canten conmigo", expresó, y precedió a ceder turnos a las distintas secciones del público para cantar el tema "Be the one".

El primer acto del show terminó, y un acto en patines por parte de uno de sus bailarines dio paso a "Dua escapa", que estuvo conformado por "We're good", "Good in bed", "Fever" y "Boys will be boys".

La británica no dejaba de expresar su amor por sus fans mexicanos, y entre canciones les dedicaba mensajes en español: "Ciudad de México, te amo", "Muchas gracias por todo", se le escuchaba decir.

Foto: Lulu Urdapilleta

La voz de Gwen Stephanie amenizó el puente entre el segundo y el tercer acto, al sonar su tema "Hollaback girl" en las bocinas del recinto. "Sigamos cantando México", dijo antes de cantar "One kiss".

El show continuó con "Electricity" y "Hallucinate". "Ciudad de México, enciende tus luces", pidió Dua antes de entonar "One kiss", tema en el cual se acompañó por un video de Elton John (con quien hizo el ya mencionado dueto), y pinto el escenario con los colores de la bandera LGBT.

Foto: Lulu Urdapilleta

El ambiente se tornó más rockero con la llegada del cuarto y último acto. Al ritmo de los acordes de una guitarra eléctrica, y como si estuviera caminando por una pasarela, la artista se aproximó al micrófono para interpretar "Future nostalgia".

"Los quiero México, Thank you muchísimo", grito antes de despedirse con "Levitating" y "Don't start now".