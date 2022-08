Así puedes ver gratis el concierto online de Foo Fighters en homenaje a Taylor Hawkins

El pasado mes de marzo, el mundo del rock se vistió de luto para despedir al baterista de la icónica banda Foo Fighters, Taylor Hawkins, y es que a cinco meses de su fallecimiento, la agrupación estadounidense anunció un concierto en tributo para el artista

Bajo el nombre "Taylor Hawkins Tribute Concert", serán dos presentaciones donde la banda, con otros artistas invitados, realizaran este homenaje al talento y memoria del baterista.

Y es que su sorpresivo fallecimiento sorprendió a todos los fanáticos de la agrupación, pues Foo Fighters se encontraba de gira por Sudamérica y tenían una presentación en el Festival Estéreo Pícnic, en Colombia, la cual fue cancelada tras la muerte de Hawkins.

"Nos tomaremos un tiempo para llorar, sanar, acercarnos a nuestros seres queridos y apreciar toda la música y los recuerdos que tenemos juntos", concluye el comunicado.

Fue hasta cinco meses después que la banda anunció los dos conciertos: el primero, el 3 de septiembre, en el Wembley Stadium de Londres, Inglaterra; y el segundo, el 27 de septiembre, en el KIA Forum de Los Ángeles, California.

Para el primer evento, Foo Fighters anunció que los fans de todo el mundo podrán ver el homenaje de Hawkins a través de las transmisiones en vivo que se harán en plataformas digitales.

¿Cómo ver el tributo de Taylor Hawkins en México?

El concierto a hacerse en Inglaterra será transmitido en vivo por diferentes plataformas, inclusive muchas de manera gratuita.

En el caso de México, la plataforma de streaming Pluto TV y el canal de YouTube de MTV tendrán la transmisión del evento en vivo el próximo 3 de septiembre, y la transmisión comenzará a las 10:30 de la mañana.

Taylor Hawkins Tribute Concert Update:

Taylor Hawkins Tribute Concert Update:

How to watch live from @wembleystadium

Hasta el momento, para el concierto tributo en Los Ángeles del próximo 27 de septiembre no se han dado más detalles sobre la transmisión, pero se prevé que se utilicen las mismas plataformas.

¿Quiénes se presentarán en el tributo de Taylor Hawkins?

En el tributo participarán músicos como Travis Barker, Nandi Bushell y Martin Chambers de The Pretenders; Stewart Copeland integrante de The Police; Josh Freese de The Vandals; así como Violet Grohl, Justin Hawkins, James Gang, Brian Johnson.

A ellos se suman Kesha, Luke Spiller, Lars Ulrich integrante de Metallica; John Paul Jones de Led Zeppelin; Brian May y Roger Taylor de Queen; Geddy Lee y Alex Lifeson parte de Rush; Liam Gallagher de Oasis y muchos más.

¿Por qué murió Taylor Hawkins?

De acuerdo con información de la Fiscalía de Colombia, el baterista consumió opioides, marihuana y antidepresivos antes de morir en un hotel de Bogotá.

"En la prueba toxicológica de orina practicada al cuerpo de Taylor Hawkins se encontraron preliminarmente 10 tipos de sustancias, entre ellas THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides", indicó la dependencia en un comunicado, lo que el consumo de estas sustancias podría haber provocado la muerte del músico de 50 años.

La línea de emergencias local recibió la noche del viernes un llamado para atender a un "paciente con dolor en el pecho", informó la alcaldía de Bogotá.

Al llegar encontraron a una médica particular que "realizó las respectivas maniobras de reanimación; sin embargo, no hubo respuesta y el paciente se declaró fallecido".