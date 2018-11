Confirmado ¡Arctic Monkeys sí vienen a la Ciudad de México!

Si pensabas gastar todo tu guardadito para ir hasta Monterrey al P´l Norte, ya no tendrás que hacerlo porque Arctic Monkeys ¡confirmó! un concierto en la Ciudad de México.

La banda se presentará el 24 de marzo del próximo año en el Foro Sol, como parte de su gira con la que visitará varios países de Latinoamérica.

A través de sus redes sociales Arctic Monkeys hizo felices a su fans anunciando que la preventa para el concierto será el 26 y 27 de noviembre para tarjetahabietes Banamex, a través del sistema Ticketmaster.

Tickets go on general sale on Wednesday 28th November. For more information please visit https://t.co/wgmLrIFsHp pic.twitter.com/yPwN4tciyg — Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) 22 de noviembre de 2018

Así que si no tienes tarjeta Banamex, ¡corre y consigue una!

Pero eso no es todo...

En el show también participarán The Hives & Miles Kane, con quien forma el dueto conocido como The Last Shadow Puppets.

La última vez que se presentaron en México fue en 2013, después del estreno de AM, Arctic Monkeys se presentaron en el Corona Capital como headliner, así como ahora en el Pa'l Norte.

No puedes dejar de pasar esta oportunidad, te recomendamos sacar tus ahorros o tu aguinaldo.