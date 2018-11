Conoce a los ganadores de los MTV Europe Awards 2018

Increíbles invitados, increíbles outfits y la mejor música fueron protagonistas de los MTV Europe Awards, llevados a cabo en Bilbao Exhibition Center en España.

Estos premios fueron creados en 1994 y son organizados por la cadena de televisión, MTV en colaboración con Video Music Awards (VMA).

Esta ocasión, la actriz y cantante estadounidense Hailee Steinfeld, fue la encargada de llevar paso a paso de esta celebración.

That @HaileeSteinfeld performance brought us back to life like: pic.twitter.com/DXIRsUMaUH — MTV EMA (@mtvema) November 4, 2018

Junto a las chicas de la banda Little Mix, Nicki Minaj fue la encargada de dar apertura a este evento.

Nicki (@NICKIMINAJ) junto a Little Mix (@LittleMix) en los MTV Europe Music Awards interpretando «Woman Like Me». #MTVEMA pic.twitter.com/rZOO8DfxZf — Nicki Minaj Colombia (@TeamMinajCol) November 4, 2018

Aquí te presentamos a los ganadores de los MTV Europe Awards 2018:

Antes de nombrar a alguien más hay que destacar a la cantante Camila Cabello, quien a sus apenas 21 años de edad, con tres premios, arrasó en este evento. Sin duda, su éxito Havana ha sido de gran impacto y así es como el medio musical se lo ha reconocido: mejor artista, mejor canción y mejor video.

Un premio más para @Camila_Cabello y todos tipo... #MTVEMA pic.twitter.com/NNvb71u7sZ — MTVLA (@MTVLA) November 4, 2018

En la categoría como Mejor Nuevo Artista está la rapera Cardi B



Congrats to #MTVEMA BEST NEW winner @iamcardib!!!! pic.twitter.com/GLS8Yp4Q4S — MTV EMA (@mtvema) November 4, 2018

Como Mejor Artista de Música Electrónica ganó el DJ Marshmello, quien también tuvo lugar para realizar una interpretación durante la entrega de premios.



Marshmello or Mendes? You decide 🤔 @tiktok_us #mtvema pic.twitter.com/aOs14bVced — MTV EMA (@mtvema) November 4, 2018

Dua Lipa, amada por muchos por su belleza y su gran talento en el mundo de la música se le fue otorgado el premio a la categoría como Mejor Artista Pop



The four-time nominated @DUALIPA is here to collect some trophies! 💅 pic.twitter.com/kYeyY3dnzm — MTV EMA (@mtvema) November 4, 2018

Como Mejor Artista Alternativo se encuentra la banda estadounidense, Panic! at the Disco



Brendon Urie backstage with his Best Alternative Award at the #MTVEMA ! pic.twitter.com/VtqCALA27A — Panic! Updating (@panicupdating) November 4, 2018

Además de ambientar este evento, Nicki Minaj fue ganadora de la categoría Mejor Artista Hip Hop



Honestly not surprised @NICKIMINAJ won BEST HIP HOP #MTVEMA pic.twitter.com/MExjBEQelW — MTV EMA (@mtvema) November 4, 2018

Y para los más románticos, destacó el cantante de veinte años, Shawn Mendes como Mejor Actuación en Vivo



📢 Calling all #MendesArmy!! Voting for Biggest Fans is now open! ✨ Use #MTVEMABiggestFansShawn or RT to vote for @ShawnMendes!! pic.twitter.com/hJaMZ762pf — MTV EMA (@mtvema) November 1, 2018

Otra de los premios más destacados fue el de Icono Global, de quien fue ganadora, con mas de 40 años de trayectoria, la cantante Janet Jackson



Wow @JanetJackson 👏🏻 our @mtvema Global Icon just brought the house down 🎉 #MTVEMA pic.twitter.com/ktdjMd4sZ0 — MTV Asia (@mtvasia) November 4, 2018

Con la actuación de varios artistas, ganadores y nominados, la noche estuvo llena de increíbles sorpresas y derroche de talento. Sin duda, MTV siempre consigue sorprendernos en cada uno de los eventos que organiza.

Obsessed with this performance @halsey #MTVEMA pic.twitter.com/octY7Odbqx — MTV EMA (@mtvema) November 4, 2018