Estas son las bandas que se presentarán en el Festival Tecate Pa'l Norte

Ya se acerca uno de los eventos más esperados por muchos y es que el próximo 22 y 23 de marzo llega a Monterrey la octava edición de Tecate Pa´l Norte.

Cada año sorprenden a sus asistentes con grandes invitados y este año no es la excepción.

Kings of Leon, Artic Monkeys, Good Charlotte y Carlos Santana son quienes encabezan el lineup del festival.

La canción se deriva de su nuevo álbum de estudio "Walls". Foto: Kings of Leon / Facebook

Foto: @ArcticMonkeys

En redes sociales ya expresan su sentir al conocer el cartel que despertó a todos esta mañana con una gran sonrisa. Además de las bandas principales, figuran otras aclamadas por sus fieles asistentes como Alan Walker, A Day to Remember, The 1975, The Hives y Snow Patrowl.

Foto: Luis Garduño

También se presentarán bandas en nuestro idioma como Café Tacvba, Enanitos Verdes, Hombre G, Los Caligaris, Bengala entre muchos más artistas.

Incluso, si prefieres algo más urbano, este festival también es para ti, ya que dentro de los invitados destacan Nicky Jam, Karol G. y Residente.

"Siempre poderoso y ascendente" Lineup oficial de #TecatePalNorte



Venta de boletos a partir del 30 de noviembre a las 11:00 am por Ticketmaster.

Además, como cada año, aseguran que en esta edición continuará la tradición del invitado sorpresa.

El evento está pensado para más de 200 mil asistentes, con ocho escenarios se realizará en el Parque Fundidora ubicado en el estado de Monterrey.

Organizadores del festival confirmaron que la venta de los boletos se realizará a partir del próximo 30 de noviembre a las 11:00 horas. Los precios en primera fase serán de mil 660 pesos en general y 2 mil 550 pesos en VIP.

Así que ya sabes, este viernes 30 de noviembre aparta un poco de tu quincena y aventúrate a esta gran experiencia que Tecate tiene preparada para ti.