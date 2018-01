Conoce el festival que tendrá a Eminem, The Killers y Muse

Bonnaroo reveló su cartel para la edición de este 2018, que tendrá lugar en Manchester (Tennessee, Estados Unidos), del 7 al 10 de junio, con cuatro días de música en vivo.



Eminem, Muse y The Killers encabezan la propuesta del festival, que también tendrá a Future, Sturgill Simpson, Bon Iver, Paramore, Alt-J, Anderson .Paak & The Free Nationals, Chic featuring Nile Rodgers, Sheryl Crow, Chromeo, Khalid, Brockampton, Broken Social Scene, Mavis Staples, Thundercat, First Aid Kit y Denzel Curry.





También pasarán por sus escenarios Bassnectar, Kaskade, Dua Lipa, Playboi Carti, Sylvan Esso, Kali Uchis, T-Pain, Daniel Caesar, STS9, Rebelution, The Glitch Mob, Old Crow Medicine Show, The Revivalists, Moses Sumney, Amadou & Mariam, Manchester Orchestra, Rag'N'Bone Man, Trombone Shorty & Orleans Avenue, Pond, Japanese Breakfast, Alex Lahey, Knox Fortune, Conway + Westside Gunn, Mikky Ekko, Jungle, St. Paul & The Broken Bones, Billie Ellish y Hippie Sabotage, entre otros.



Las entradas se ponen a la venta este viernes 10 de enero a las 10 AM hora local a través de la web del festival.

