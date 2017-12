Conoce lo que artistas como Madonna, Rihanna y Beyoncé tiene para el 2018

Madrid.- Se esfuma otro año sin novedades por parte de Bruce Springsteen, algo a lo que 2018 parece que pondrá remedio, sin apartar la mirada de otros grandes de la música con mucho que decir y que cantar, como Madonna, Rihanna o Beyoncé entre las divas, Arctic Monkeys entre los "indies" y Alejandro Sanz y Luis Fonsi en español.



Muy difusas son, a estas alturas, las agendas de las discográficas, que no se aventuran a concretar nada de sus principales apuestas, pero, por declaraciones del mismísimo "Boss", parece que su nuevo disco sin la E-Street Band está a la vuelta de la esquina, con un sonido influido "por la música pop que se hacía en el sur de California en los años setenta a lo Burt Bacharach".



Menos concreción existe en torno al nuevo álbum de Rolling Stones del que habló Keith Richards tras la publicación del disco de versiones "Blue & Lonesome" (2016), cuando declaró que no tardarían mucho en grabar un nuevo trabajo de estudio con canciones inéditas.





"¡En 2018 estoy de vuelta!", anunció Madonna en una recientísima entrevista en la televisión estadounidense. Respondía así sobre su regreso a los escenarios, pero se espera también que el próximo año haya nuevo álbum tras "Rebel Heart" (2015) que, según ella misma, tendría un cariz político.

A Beyoncé su reciente maternidad de gemelos le ha inspirado y, según confirmó su marido, el rapero y productor Jay-Z, ambos han pasado los últimos meses preparando material para un álbum conjunto, el primero de la diva tras "Lemonade" (2016), al que seguiría una gira sorpresa.





Quien tampoco ha estado quieta ha sido Rihanna, no solo por su línea de cosméticos o el éxito de colaboraciones como "Wild Thoughts" junto a DJ Khaled, sino porque la de Barbados no ha parado de registrar posibles canciones en los últimos meses para dar continuidad a "ANTI" (2016).

Otras divas han confirmado detalles de sus próximos álbumes, como Britney Spears, Selena Gómez y Ariana Grande, quien ha colaborado para su cuarto trabajo con Pharrell Williams. Además, Mariah Carey firmó el pasado abril un acuerdo con Epic Records que incluía un lanzamiento inmediato.





Al menos el debut en solitario de Camila Cabello no está sujeto a especulaciones. La exmiembro de Fifth Harmony será de las primeras en alegrar 2018 con "Camila", el 12 de enero tras el éxito del sencillo "Havana".





Cinco años después de "Modern Vampires of the City", parece que Vampire Weekend podría lanzar su cuarto álbum, ya que su cantante, Ezra Koenig, aseguró en septiembre que el 80 % estaba listo, comentario muy similar al escuchado en boca de Jack White sobre el sucesor del exitoso "Lazaretto" (2014).



En Reino Unido también se mueven muchas novedades importantes, sobre todo en el ámbito del rock alternativo, empezando por los confirmados nuevos discos de Franz Ferdinand ("Always Ascending", previsto para el 9 de febrero) y Manic Street Preachers ("Resistance is Futile", 6 de abril).



Habrá nuevo álbum de Arctic Monkeys, según confirmó su bajista Nick O'Malley, un trabajo especialmente esperado por cuanto han pasado ya cuatro años de "AM", así como de Florence + The Machine.



El auge de la música latina vivirá en los próximos meses dos importantes reválidas, la de "F.A.M.E." del colombiano Maluma, su primer disco con temas en inglés, y la del noveno álbum del puertorriqueño Luis Fonsi, en la línea del sencillo "Despacito", esto es, mezcla de pop, toques latinos y ritmos urbanos.





Alejandro Sanz anunció ya en mayo que, tras celebrar los 20 años del disco más vendido en la historia de la música española, "Más", sus únicos planes consistían en encerrarse a pensar en el álbum que tomará el relevo de "Sirope" (2015).

