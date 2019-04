Consuelo Duval consolida su carrera con serie Julia vs Julia

Consagrada como una de las actrices más destacadas en la escena del espectáculo nacional, Consuelo Duval se consolida en la teleserie de la que es por primera vez titular Julia vs Julia, que hoy se estrena por Las Estrellas.

Duval acepta que pagó derecho de piso en los últimos 35 años desde su aparición en XETU, pasando por las telenovelas e icónicos programas de humor que le dieron prestigio como La hora pico y La Familia P. Luche.

“Me siento orgullosa y no estoy hablando de ese poder de que te sientes por encima de los demás, yo nunca en la vida, porque para mí lo mismo es el señor que nos hace el favor de lavar los baños, que el señor presidente, lo digo desde el fondo de mi corazón. Siento que puedo ser un ejemplo de la lucha, de una mujer que nació y creció en Tlatelolco y se cambió a otro rumbo y que logró lo que se propuso y que no se quedó ahí. Sí pasé hambre, andaba en pesero, en Metro, en cuyo transporte algún día volveré como usuaria para rememorar mi etapa en la preparatoria”.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), expresó de manera tajante: “Tengo ahora mi lugar que me gané justo a la mitad de mi vida porque espero vivir 100 años, por eso siento que llegó el premio más esperado, es un regalo que la vida me da. El esfuerzo se premia, ya pagué y creo que es un lugar que me merezco, que me gané, que trabajé, que se tomó su tiempo y me siento muy orgullosa y feliz".

NACE JULIA MONTEMAYOR

A lo largo de tres décadas recreando personajes que están en el gusto de la gente como Nacaranda, Federica P .Luche, Damela Micha, entre otros, acepta que “tengo que decirles adiós a ellos y darle la bienvenida a Julia Montemayor, quien me hace sentir muy nerviosa, orgullosa pero también muy responsable de mi caracterización, porque al igual que los anteriores, quiero hacer historia ahora con Julia, para lograr que sea el éxito más grande de la televisión mexicana y de la humanidad misma. Pero digo, ese tema del raiting, no es mi responsabilidad. Lo que yo tenía que haber hecho ya lo hice, que fue el levantarme a cada llamado, hacer cada capítulo con el alma y todo lo demás ya es cuestión de la vida, del público, de quien elija prender la televisión. Tengo muchos miedos y nerviosismo, pero sé que estoy cobijada, sé que México me ama y está esperando este momento, tanto como yo, de sintonizar en canal Las Estrellas este martes por la noche”.

Duval compartirá escena con un elenco de nuevos talentos / Foto: Cortesía

FELICITACIONES DE HIJOS Y SUS HERMANOS

Consuelo Duval más que franca y recordando que figuras con las que se inició en la comedia como Adrián Uribe, él se le adelantó como titular de 100 mexicanos dijieron, Eugenio Derbez, se internacionalizó y llegó a Hollywood, Regina Blandón con Renta congelada y Bárbara Torres Excelsa con Lorenza, bebé a bordo, se le preguntó si esperaba que la felicitaran por su estreno de Julia vs Julia, a lo que contestó por demás entusiasmada: “Espero la felicitación con toda mi alma de mis hijos y de mis hermanos. El programa está dedicado a mi papá. Sin duda ha sido el motor de mi vida. Él nunca jamás perdió la fe que su hija berrichunda, loca catastrófica, con falta de tornillos, iba a estar en el lugar que le correspondía. Estoy segura, él movió sus hilos desde el cielo para ayudarme para que esto sucediera con Julia vs Julia”.

UNA VEZ SALIÓ DE TELEVISA

La actriz comediante no pudo evitar el recordar que en el pasado dejó Televisa y ahora Julia es su espejo, “ esta historia es de una estrella encantadora y cautivadora que está en decadencia y que es doloroso y a todos nos llega un momento que se le tiene que decir adiós a la carrera. Le llega una crisis emocional cuyas acciones son cómicas; y ella a toda costa quiere recuperar su prestigio”.

Gossip Lanzan edición mil de Detective Comic: 80 años de Batman

Y ahondó sobre esta crisis laboral que vivió: “Yo descubrí lo idiota que fui haciendo mis berrinches que no venían al caso. Era el precio que tenía que pagar y aprender. Yo siempre he vivido este mundo muy intensamente y saben ¿qué descubrí de este descalabro? Que tengo que ser más tolerante, más humilde y más paciente”.

Durante la charla Consuelo Duval, quien fue madre soltera de dos hijos desde la adolescencia, se dice, “soy una artista alcanzable y humana, nada me hace mejor que los demás, tengo el trabajo que me gusta y aunque fuera secretaria o fuera empresaria u otra cosa, haría ese trabajo con todo el amor, porque Dios te da un don y es como un regalo de Dios. Lo he usado bien”.

QUIERE ESTELARIZAR LA PELÍCULA LA FAMILIA P. LUCHE

La actriz reconoció que en el programa unitario La Familia P. Luche, “Eugenio plasmó gran parte de mi vida en Federica. No me animo a hacer el guión fílmico, pero sí la quiero estelarizar, es uno de mis sueños más grandes en la vida. Esta familia ha sido entrañable para todos, hasta la fecha hay niños de 4 años que me identifican como Federica y espero que nuevas generaciones me conozcan”.

La actriz y comediante ahondó sobre esta nueva cinta de comedia homónima del programa unitario, “yo le propuse a Eugenio, sino es una cuarta temporada por lo menos una película para que se quedara en el recuerdo, para siempre y si lo va a hacer posible, qué maravilla, es una forma de decirle al público gracias por habernos acompañado 15 años y ahora hasta más porque se sigue retransmitiendo el programa”.