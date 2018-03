Corey Feldman, actor de "Los Goonies" dice que fue apuñalado; Policía lo niega

LOS ÁNGELES.- El actor Corey Feldman, conocido por su papel en "The Goonies" cuando era adolescente, aseguró haber sido atacado y acuchillado la pasada noche, pero la Policía, que abrió una investigación, desmintió el suceso.

"¡Estoy en el hospital! ¡He sido atacado esta noche! ¡Un hombre abrió la puerta de mi auto y me acuchilló con algo! ¡Gracias a Dios solo estábamos mi guardaespaldas y yo cuando tres hombres se acercaron! (...) ¡Estoy bien!", escribió el intérprete con mayúsculas en su perfil oficial de Twitter.

En su relato, Feldman señaló que el cuerpo de Policía de Los Ángeles estaba investigando el suceso como un "intento de homicidio" debido a las "múltiples amenazas" que viene recibiendo desde que dijo que desvelaría la identidad de las personas que supuestamente llevaron a cabo actos de acoso sexual contra él cuando era niño.

IM IN THE HOSPITAL! I WAS ATTACKED 2NITE! A MAN OPENED MY CAR DOOR & STABBED ME W SOMETHING! PLEASE SAY PRAYERS 4 US! 🙏🏼🙏🏼 THANK GOD IT WAS ONLY MYSELF & MY SECURITY IN THE CAR, WHEN 3 MEN APPROACHED! WHILE SECURITY WAS DISTRACTED, W A GUY A CAR PULLED UP & ATTACKED! I’M OK! pic.twitter.com/TZ0ppZeEWN — Corey Feldman (@Corey_Feldman) 28 de marzo de 2018

"¡Tengo razones para creer que todo esto está conectado!", señaló el artista.

Según el testimonio de Feldman recogido por la Policía, el supuesto incidente tuvo lugar mientras que el vehículo del actor estaba detenido frente a un semáforo rojo en el Valle de San Fernando (California) en torno a las 22.45 hora local (06.45 GMT).

Feldman indicó que el atacante hizo un movimiento similar al de un apuñalamiento con un objeto desconocido, según relató el sargento de Policía Barry Montgomery al blog especializado Deadline.

Sin embargo, Montgomery aseguró que Feldman no fue acuchillado y que no tiene ni siquiera magulladuras tras el supuesto ataque.

Fue el propio actor quien se dirigió en su auto al hospital, desde donde se tomó las fotos que acompañaron a su relato en Twitter.