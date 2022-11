Corona Capital 2022: Artic Monkeys cierran con broche de oro el segundo día del festival

Con la participación de Artic Monkeys llegó a su fin el segundo día del Corona Capital, que reunió a 85 mil asistentes en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Con gran porte y una expresión seria, Alex Turner se hizo presente en el escenario principal para entonar temas como Arabella, Brianstorm, Crying lightning, Don't sit down because I moved your chair y Teddy picker.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Decenas de personas llegaban corriendo, provenientes del escenario Corona Agua Rifada, pues Liam Gallagher ofreció un encore sorpresa, provocando que sus fans se quedaran unos minutos extra escuchándolo.

Aunque fueron limitadas las interacciones con el público, de vez en cuando les lanzaba besos y les dirigía sonrisas en agradecimiento. "Es muy lindo verlos de nuevo, eso es un hecho", expresó.

Un par de canciones calmadas fueron la antesala de algunos de los hits más coreados de la noche, Do I wanna know? y I bet you look good on the dancefloor, las cuales estremecieron el lugar.

Así suena Do I Wanna Know? con Los Artic Monkeys, los headliners de este segundo día del #CoronaCapital22



📹 Belén Eligio pic.twitter.com/g1ntLqR6He — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 20, 2022

El show terminó unos minutos después de la medianoche. "Son una audiencia maravillosa", dijo Alex antes de despedirse, con el mismo porte que mantuvo desde el inicio de la presentación.

Para este domingo se espera la actuación de artistas como Miley Cyrus, Lil Nas X, The 1975, Madeon, Phoebe Bridgers, MØ, Girl in Red y Kim Gordon.