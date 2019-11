Corona Capital inicia su décima edición con Phosphorescent y Noah Cyrus

Desde las 13 horas, las puertas del Autódromo Hernández Rodríguez para la curva 4 se abrieron para comenzar a escribir el capítulo 10 del Corona Capital. Los sombreros y los lentes oscuros abundaron a pesar del clima nublado y el aire fresco.

Pero no fue hasta las 14 horas que la música comenzó a sonar. Phosphorescent fue la primera banda en subir los decibeles del escenario Corona Light. Poco después, la energía fue aumentando con la presencia de Sales y Shaed en los escenarios alternos.

Los stands de cerveza fueron los primeros en llenarse y poco a poco la emoción comenzó a subir. Las selfies entre grupos de amigos, las parejas tomadas de la mano y los gritos de emoción cuando conocidos se encontraban dieron la bienvenida a este encuentro musical.

Uno de los primeros actos en llamar la atención fue Noah Cyrus, quién se presentó en el escenario principal con ropa holgada y una playera con la leyenda “FuckYouNoah”.

Junto a dos músicos, la hermana de Miley Cyrus interpretó algunos temas como July o Lonely, donde pidió a uno de sus fans atarle las agujetas. Con apenas 30 minutos de show, la cantante terminó su presentación frente a un grupo de gente que pedía más.

Pero apenas concluyó su acto, el escenario Light recibió a St. Lucia. El músico sudafricano-estadunidense regresó a México tras siete años de ausencia, luego de ser uno de los artistas que formara parte del Corona Capital en 2012 y deleitó a los presentes con unos visuales psicodélicos y temas como Closer than this.

En tanto, el escenario Doritos recibió la primera visita de Alice Merton en nuestro país. “Hola México. Estamos muy emocionados de estar aquí. Es nuestra primera vez aquí y no puedo creerlo. Gracias por recibirnos”, dijo la alemana de 26 años, tras interpretar temas como Learn to live, Why so serious? y Funny Business.

Para esta jornada The Strokes, Franz Ferdinand, Weezer, Travis y Two Door Cinema Club son algunos de los actos estelares que se esperan antes de la medianoche.