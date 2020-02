Coronavirus pone en riesgo el estreno mundial de Mulán

El coronavirus 2019 no cesa en China, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy de que el número de casos en aquel país asiático ascienden a 78 mil 961, pese a esto, la actriz Liu Yifei, quien da vida al personaje de Mulan en la nueva cinta Live-Action, espera que las cosas mejoren y que la fecha de estreno de la la película no sufra modificaciones.

La cinta dirigida por la directora neozelandesa Niki Caro, está programada para estrenarse el 27 de marzo; sin embargo, esta fecha podría ser modificada en China debido al brote del coronavirus que afecta principalmente a la ciudad de Wuhan.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, la actriz Liu Yifei se dijo conmovida de ver cómo la gente en China ha tenido que permanecer encerrada en su casas para evitar la propagación del virus.

Though Liu Yifei's pro-police post drew criticism globally (and launched the #BoycottMulan trend), some experts believe the political drama could actually result in more support for #Mulan in China https://t.co/55liv4Zifg — The Hollywood Reporter (@THR) February 28, 2020

"La gente está haciendo lo correcto. Están siendo cuidadosos con ellos mismos y con los demás. Estoy realmente conmovida al ver cómo no han estado fuera durante semanas. Realmente espero un milagro y que esto simplemente termine pronto”, dijo la actriz.

Ver esta publicación en Instagram March 27. ‪#Mulan Una publicación compartida por Liu Yifei (@yifei_cc) el 4 de Dic de 2019 a las 3:54 PST

Dejando en claro que no es una experta en el tema, Yifei reiteró que espera que la emergencia ocasionada por el coronavirus se resuelva pronto y no modifique la fecha de estreno de la película de Disney en el país asiático.

El estreno de la película de Mulán está programado, hasta ahora, para el próximo 27 de marzo. Ésta es la primera cinta de Disney en contar con un elenco 100% asiático y en ser clasificada, por la compañía de entretenimiento, como PG-13 (se sugiere supervisión de los padres para niños menores de 13 años), debido a las escenas de batalla que se proyectan en ella.