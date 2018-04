Creador del Exatlón revela los secretos que llevaron al éxito el programa de Tv Azteca

Hacer “realities” es muy adictivo, considera David Limón, productor de seis temporadas del programa “La isla” y de “Exatlón México”, quien indicó algunos de los secretos que llevaron al éxito el programa de Tv Azteca.

En entrevista con Notimex en las oficinas de TV Azteca puntualizó que "los 'realities' son los que mayor 'rating' tienen y la gente se está enganchando cada vez más; cuando termina una temporada, ya vas pensando en lo que no funcionó para mejorarlo en la siguiente”, declaró.

De la reciente etapa de "Exatlón", que ya concluyó, opinó que hubo algunas cosas que se necesitan mejorar, como por ejemplo el hecho de insertar más circuitos de trabajo, nuevos premios y dinámicas.

“Ya no puedo vender lo mismo que ya se ofreció en la primera temporada, ahí le tengo que hacer un cambio; sabemos que todos los formatos tienen un inicio y un final, nos queda muy claro que debemos de trabajar en un futuro en ser diferentes para seguir siendo actuales”, dijo Limón.

Foto: Notimex

David Limón señaló que uno de los secretos para atraer tanta atención fueron los propios participantes, llevar atletas jóvenes, pues el hecho de ver en la televisión a atletas de alto rendimiento y amateur fue algo que inspiró a muchos.

“Fue un 'reality show' más deportivo y eso fue lo que al país le gustó, no fue un contenido amarillista para ver qué podíamos sacar, sino al revés, pusimos a deportistas para ver cómo se comportaban en una situación completamente extrema”.

Reiteró que una tarea principal de este tipo de “shows” es motivar a la gente, pues “veías a una gimnasta joven y algunos decían, tengo la misma edad, a lo mejor no voy a practicar ese deporte, pero haré ejercicio.

Foto: Notimex

“O bien pueden pensar: ni siquiera voy a ser atleta, pero se me antoja ir al gimnasio, qué padre, hay un chavo que practica parkour y otro rugby, el conocer los deportes y a los atletas mexicanos, yo creo que eso te llama más la atención que otro tipo de personas”.

Referente al 'casting' para el “Exatlón”, mencionó que ha sido bastante diferente a los que ha hecho con anterioridad, para lo cual buscó a atletas de alto rendimiento y a quienes han sido famosos en sus respectivas ramas.

Entonces desde la oficina hizo una búsqueda exhaustiva de todos los atletas mexicanos de cada uno de los deportes y además hizo una audición online, donde la gente se podía inscribir y platicar de qué deporte eran.

Foto: @ExatlonMx

Dentro de la oficina de Limón hay imágenes de alrededor de unos 30 personas de diferentes deportes, como futbolistas, gimnastas, esgrimistas, raquetbolistas, de voleibol, patinaje.

Alrededor de 150 deportistas son los que se analizan, a todos los traen a la capital mexicana para hacerles pruebas físicas con un pequeño circuito con tiempo y después se platica con ellos, cómo se ven a futuro, qué han ganado en el deporte, por qué quieren estar en un "reality".

Foto: Facebook Oficial @ExatlonMx

“Muchos dicen: porque mi deporte no tiene mucha proyección necesaria y me encantaría enseñarle a la gente y al público a lo que me dedico, eso se vuelve apasionante, pues van con una idea a la televisión”.

La próxima temporada iniciará su "casting" muy pronto “en un par de meses más podremos hacer la convocatoria a nivel nacional y ver qué podemos sacar”.