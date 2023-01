Critics Choice Awards reconocen a Guillermo del Toro por Pinocho

El director mexicano Guillermo del Toro mantiene su racha de premios con Pinocho, que este domingo fue reconocida en la gala de los Critics Choice Awards como Mejor Película Animada. Hace una semana recibió el Globo de Oro, y previamente, las asociaciones de críticos de Los Ángeles, Washington D.C., Chicago, y Dallas Fort Worth, así como la San Diego Films Critics Society también la premiaron en la misma categoría.

“Animar es dar un alma a algo que no tiene forma, es una manera excelente para encapsular a Pinocho. Esta es una nueva historia, es una película antigua que hicimos nueva y nos llevó más de 15 años. La animación es un excelente camino para lograr grandes caminos”, dijo el tapatío al recibir el galardón junto a los productores y el codirector Mark Gustafson.

En la 28 edición de los premios que otorga la Critics Choice Association, la mayor organización de críticos de Estados Unidos y Canadá, que representa a más de 600 medios especializados, la producción más galardonada fue Todo en todas partes al mismo tiempo, que recibió cinco estatuillas, a la Mejor Película, Mejor Dirección y Guion Original para Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Mejor Edición para Paul Rogers, y Mejor Actor de Reparto para Ke Huy Quan.

“A todos los que me han inspirado, han cambiado mi vida y todos los que están en la misma categoría, estoy muy feliz por esto”, dijo Scheinert.

“Al crecer, jamás creí que iba a lograr ofrecer algo al mundo, quiero agradecer a mi madre por lo que soy hoy, el director que soy, ella no sólo inspiró la realización de la película, sino también plantó una semilla en mí para cambiar mi forma de ver la vida, encontró lo que yo no veía”, sostuvo Kwan entre lágrimas.

Brendan Fraser también recibió emocionado el premio a Mejor Actor por The Whale, la cinta de Darren Aronovsky con la que regresó a las pantallas. “Esta película es sobre el amor, la redención, tengo mucha suerte de haber trabajado con un elenco tan importante. Mi personaje lucha con la obesidad, está en un lugar oscuro, sepan que si tienen la energía de ponerse de pie e ir a la luz, buenas cosas pasaran”, dijo el ganador.

En su discurso al tener el premio a Mejor Actriz por Tár, Cate Blanchett agradeció a todas las mujeres que la han inspirado. “Este premio es un honor, considerando las maravillosas actuaciones de las mujeres en la historia. Me gustaría cambiar la estructura patriarcal, ¿por qué no decimos que hay muchas actuaciones femeninas?, cada mujer en el cine, la publicidad, televisión, todas hacemos un trabajo maravilloso que me inspira a seguir, esto lo comparto con todas ustedes”, comentó la actriz de la cinta que recibió también el premio a Música Original.

La producción de Bollywood RRR ganó por Película de Habla no Inglesa y Canción Original (Naatu Naatu); Pantera Negra: Wakanda por siempre, Mejor Actriz de Reparto para Angela Bassett y Mejor Diseño de Vestuario, y Glass Onion: Una historia de Knives Out como Mejor Ensamble Actoral y Mejor Comedia.

Premios Especiales

El premio a la trayectoria fue para Jeff Bridges, actor californiano de 73 años. “No podría estar aquí sin mi padre, él es por la razón por la que estoy aquí, él amaba actuar, cuando era niño le dije: ‘papá no sé si quiero ser actor’, me respondió: ‘¿de qué hablas?’, le dije: ‘quiero ser músico’. Y reviró: ‘Jeff no seas ridículo, sé actor y harás todas las cosas que quieras y contarás grandes historias desde diferentes perspectivas’.

“La verdad agradezco haberlo escuchado, me crié en una familia que siempre me apoyó, mi madre fue lo mejor, ahora recibo el apoyo de mi esposa, tenemos tres hermosas hijas. Estamos en tiempos duros, tenemos que dar lo mejor, encontrar la mejor historia posible y juntos lo podemos lograr, podemos hacer algo hermoso”, comentó el galardonado sobre el escenario.

Uno de los bloques de la entrega se dedicó a Janelle Monáe, una mujer que está 100 por ciento comprometida con causas sociales y de recaudación de fondos, enfocada en temas de educación, pobreza y salud. Monáe recibió el Premio See Her.

“Siempre he creído que al contar historias somos capaces de dar una experiencia humana, experiencia que en este mundo genera un nivel de esperanza, con más historias seremos más empáticos. Hay muchas veces que no me vi a mí misma, no podía ver más allá de mis circunstancias, yo no tenía la visión, no podía ver mi propósito en ese momento, pero gracias a Dios otras personas lo vieron y no se dieron por vencidos conmigo, me dieron oportunidades, todos los que me ven, los invito a retarse a ustedes mismos, a superarse”, dijo la cantante, quien estuvo nominada a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en

Glass Onion: Un misterio de Knives Out.





