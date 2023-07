Cuestionario Proust: Mau Jasso

Nacido en Monterrey, Nuevo León, además de ser vocalista de la banda de pop alternativo Noah Pino Palo, con la que ha editado los álbumes Fino, Selvas y Clásico vol. 1, Mau ha formado parte de varios proyectos musicales, como su anterior banda, Clock The Night, y ha colaborado en el estudio con proyectos como Clubz, Mvlditos Hombres, además de trabajar para proyectos de Apple TV+. Con su actual banda se ha presentado en algunos de los escenarios más importantes de México.







¿El principal rasgo de tu carácter?

Ser calmado





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Estar presente, porque aunque estés viviendo cosas padres, por no estar presente no lo disfrutamos





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Lo mucho que me preocupo por cosas de las que no tengo el control





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La deshonestidad

¿Tu gran miedo?





No disfrutar lo que me está pasando o siempre estar pensando que falta algo más









¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Agradecido





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Ser músico, hacer canciones





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

El talento





¿La persona viva a la que más admiras?

Mi mamá





¿Qué persona viva te inspira más desprecio

Vladímir Putin





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“It is what it is” / “Es lo que es”

¿En qué situaciones recurres a la mentira?





Miento mucho cuando se trata de mi tiempo libre, creo les digo que estoy ocupado, pero es porque realmente no puedo hacer nada mentalmente









¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Que sea empático





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Que sea paciente





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida

Mi hermana





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

En mi infancia, en casa de mi abuelita





¿Qué talento te gustaría tener?

Poder actuar profesionalmente





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Mis hábitos





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Seguir intentando mejorar continuamente





¿Dónde te gustaría vivir?

Nueva York





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi laptop, porque ahí tengo toda mi música

¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?





Me identifico mucho con el actor Johan Hill









¿Tu pasatiempo favorito?

Jugar videojuegos





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Me encantaría ser una ballena orca libre





¿Cómo te gustaría morir?

Quisiera morir en paz y de forma natural (sin ninguna enfermedad o

crimen)

¿Tienes un lema?

Me rijo mucho por siempre intentar hacer lo correcto para uno

mismo y para los demás.