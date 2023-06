Cuestionario Proust: Melissa Láhur

La artista propone una fusión de pop con afrobeat, música urbana y electrónica, acompañada de una propuesta visual que, dice, “mezcla lo fantasioso y lo sensual”. Luego de que en 2012 presentó sus primeros sencillos “Mientras tanto”, “El mismo sol” y “Ahora no”, también se dedicó a la actuación, participando en series como Pálpito, Hunted Latinoamérica, La Niña y La Reina del Sur 3, además de ser la voz protagonista de la serie infantil Ryan’s World. Sus últimas producciones son Otra Vida, Fruta Prohibida, Isla Amarú, Pacto y Diciembre.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy valiente como “El Chapulín Colorado”, porque, aunque tengo miedos, los supero con determinación.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Estar constantemente en un estado de plenitud, disfrutando y agradeciendo cada momento presente.





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

La impaciencia es algo en lo que siempre tengo que trabajar. A veces las cosas no suceden tan rápido como quisiera, pero sé que hay cosas fuera de mi control.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

Me aterra el egoísmo, que haya personas que tengan falta de consideración para con los otros y que siempre busquen su satisfacción personal, aunque esto pueda traer consecuencias negativas para los demás.





¿Tu gran miedo?

Perder a las personas que más amo en este mundo.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Estoy feliz y satisfecha con los frutos de mi trabajo y disfrutando de la compañía de mi amada familia.





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Jajaja, ¡¡¡me encanta el brillo del cuerpo!!! Yo podría cubrirme de pies a cabeza con purpurina y parecer un adorno navideño y sería feliz. Pero me controlo un poco.

¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La modestia puede ser perjudicial si se lleva al extremo, nos impide reconocer y hablar con orgullo de nuestras habilidades y logros personales.





¿La persona viva a la que más admiras?

Beyoncé, por la soberanía y dominio que tiene sobre su cuerpo, sus talentos y su arte, es demasiado PODEROSA. Y de mi familia, a mi Papá, que es un ser muy bondadoso y es un ejemplo vivo de cómo estar firme y con espíritu guerrero ante las adversidades y pensar con cabeza fría.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

No puedo referirme a una persona específica; yo no siento aprecio y alejo de mi vida a todas aquellas personas que se aprovechan de la bondad de los demás, que son abusadoras y a aquellas que sólo quieren apagar la luz del otro, porque no son conscientes de que pueden brillar por sí mismas.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Qué harías si… (seguido de una situación imaginaria muy loca)

Baby (Es como llamo a mis amigos y amigas queridos)

Amiguis, tiís, primis y siempre hablo con diminutivos, por cariño.

¡¡¡Vamos con toda!!!





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Cuando no le quiero contestar a alguien, me invento algo para salir del paso y me miento cuando me compro algo porque “me lo merezco” y en realidad no me lo merezco tanto.

¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Que los tenga bien puestos, que sea muy determinado y líder.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Que sea muy auténtica. Que sea ella misma sin importar lo que digan los demás.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi familia, que incluye hijitos perrunos.

¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Ahora y en este lugar, amo mucho mi presente y lo disfruto al máximo.





¿Qué talento te gustaría tener?

Me gustaría ser una bailarina muy top o ser multiinstrumentista.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Cambiaría mi torpeza. Con todo me golpeo, me tropiezo, se me caen las cosas o a veces, no calculo bien mis movimientos.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Desarrollar mi carrera artística como un emprendimiento alrededor, de un producto musical de alta calidad, del cuál me siento orgullosa y que refleja la visión que siempre he tenido, pero, sobre todo, hacerlo de la mano de los seres que amo.





¿Dónde te gustaría vivir?

Estoy viviendo donde siempre soñé… en Miami, ¡pegadita a la playa!





¿Cuál es tu bien más preciado?

El anillo que me regaló mi esposo en nuestro quinto aniversario de casados.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

Me identifico con muchas cualidades de San Francisco de Asís: Compasión, servicio, amor por los animales y la naturaleza, paz y espiritualidad.





¿Tu pasatiempo favorito?

Me encanta leer, salir a caminar cerca al mar y escribir.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Un perrito, creo que estos seres son tan maravillosos y perfectos y siento que, “álmicamente", son más elevados que los humanos.

¿Cómo te gustaría morir?

Tranquila, mientras duermo, sin sufrimiento y muy muy mayor.





¿Tienes un lema?

Mi abuelita me dijo: Consistencia, persistencia y disciplina.