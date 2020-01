¿Culpable o no? inicia el juicio contra Harvey Weinstein por abusos sexuales

Inicia juicio contra Harvey Weinstein

NUEVA YORK. El productor de cine Harvey Weinstein, que hoy afronta un juicio por abusos sexuales en Nueva York, asegura que los dos últimos años han sido "extenuantes", reconoce que estaba "consumido" por la "búsqueda del éxito" y planea "reconstruir" su carrera si es hallado no culpable, según CNN.

La cadena de televisión publicó el pasado sábado las respuestas de Weinstein a una serie de preguntas enviadas por correo electrónico, un día después de entrevistar a su principal abogada, Donna Rotunno, de cara a un proceso judicial que genera gran expectación por su impacto en movimientos feministas como Me Too o Time's Up.

"Los dos últimos años han sido extenuantes y me han supuesto una gran oportunidad para la autoreflexión", dijo el productor, que reconoce haber estado "consumido por mi trabajo, mi firma y mi búsqueda del éxito".

