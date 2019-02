Aquí algunas curiosidades que no sabías de Maroon 5 previo al Super Bowl

Será el día de mañana cuando Maroon 5 al fin se presente ante millones de espectadores durante el show de medio tiempo del Super Bowl LIII pero ¿qué tanto sabes acerca de esta banda?

Hoy te traemos algunas curiosidades para que conozcas un poco más sobre ellos.

-En sus inicios la banda era llamada Kara's Flowers pero posteriormente cambiaron a Maroon, sin embargo, este nombre ya estaba ocupado por otro grupo, por lo que al final tuvieron que modificarlo a Maroon 5.

Foto: Pim

-Su álbum debut Songs About Jane fue llamado así por la exnovia de Adam Levine, Jane Herman, quien según el cantante, inspiró la mayoría de las canciones en este disco.

Foto: Espe

-La agrupación tiene un número de la suerte: el 22, pues este fue el número del primer estudio donde grabaron. Incluso varios de sus lanzamientos musicales los han hecho en días que caen 22.

-Cada uno de sus integrantes profesa una religión distinta: el tecladista, Jesse Carmichael, es budista. El guitarrista, James Valentine, es mormón. El bajista, Mickey Madden, no tiene religión. Matthew Flynn es cristiano y Adam Levine es judío.

Foto: @maroon5

-Su incursión en el cine se dio gracias a la película The Hunger Games, pues para el soundtrack la banda grabó, en 2012, la canción Come Away.

-En su video Sugar, las bodas a las que asiste el grupo ¡son reales! Incluso las fiestas que ves en el clip se celebraron el mismo día: 6 de diciembre de 2014, en Los Ángeles, California.

- A pesar de que Maroon 5 ha sido nominado al Grammy 11 veces, sólo ha ganado en tres ocasiones: 2005, 2006 y 2008.

Foto: AFP

-Su vocalista, Adam Levine, fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), de ahí que haya optado por practicar yoga antes de cada show.