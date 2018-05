Dale Play y escucha aquí "Live It Up", la canción oficial del Mundial Rusia 2018

El momento llegó y la FIFA al fin reveló la canción oficial del Mundial Rusia 2018.

"Live It Up", es el nombre del tema interpretado por el reguetonero Nicky Jam, Will Smith y la estrella pop Era Istrefi.

El resultado de esta 'extraña' combinación ha sido producido por el famoso DJ Diplo, quién ha comentado al respecto:

Nunca he hecho una canción tan internacional, tantas estrellas unidas sin duda crean una energía brutal.

La canción será interpretada en la final del mundial, el día 15 de julio en el Estadio Luzhniki de Moscú, para una audiencia estimada de más de 1 billón de personas.

Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi recientemente grabaron el videoclip oficial de la canción en Budapest, donde el actor está actualmente rodando su nueva película y podrás verlo el próximo 7 de junio.

Así que mientras se estrena el video oficial, dale PLAY y escucha aquí "Live It Up".