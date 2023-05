Daniel Boaventura revela cómo nació su estrecha relación con el público mexicano

Para su nuevo sencillo, el primero inédito de su carrera, el crooner brasileño Daniel Boaventura moderó la potencia de su voz y cambió la big band por un acompañamiento de piano, guitarras, bajo y batería.

Entusiasmado por esta experiencia que podría incluso llevarlo a grabar un álbum completo, Boaventura lanzó el tema a finales de marzo en su país, donde, dice en entrevista con El Sol de México, ha sido muy bien recibido, “y tengo mucha curiosidad por ver cómo reaccionará el público de México cuando se lo presente en vivo”.

El 18 de noviembre actuará por tercera ocasión en el Auditorio Nacional como parte de una gira en nuestro país. Y es que su relación con México es entrañable para él. “Mi carrera comenzó profesionalmente en 1991, siempre lo combiné con otras facetas, como actor de teatro, de musicales, de televisión, pero estrictamente como cantante, esta aventura empezó en 2008, claro, seguí haciendo musicales de Broadway acá en Brasil, pero debo decir que la experiencia mexicana me motivó, me dio más ganas de cantar, porque México tiene una importancia no solamente en mi carrera internacional, sino en mi renacimiento como artista”.

El cantante de voz grave recuerda con emoción su pasada gira por nuestro país a finales del año pasado: “Estuve en 20 ciudades, entre ellas Aguascalientes, que fue extraordinaria. Poder cantar en un palenque es una experiencia que creo que ningún brasileño ha vivido, es pura felicidad, fiesta, con la participación del público, en un momento los músicos salieron de sus posiciones, los 12 músicos se acercaron a las personas que estaban en el público con su mezcal, todos cantando, fue único poder cantar música brasileña y americana en un palenque, solamente en México, fue increíble”.

UN TEMA DE AMOR

Daniel Boaventura define su voz como el resultado de una fusión de cantantes que lo han influenciado: “Sinatra, Mark Knopfler de Dire Straits, Tom Jobim, José Carreras, Luis Miguel, Ella Fitzgerald, toda la canción que oigo, que me abre el corazón, voy a intentar cantarla a mi manera y creo que así voy intentando estructurar mi propia voz”.

Ahora está explorando una nueva tonalidad con Best Part Of The Show, “es un tema que nació en 2020, cuando conocí al músico y productor brasileño Marcelo Camargo, radicado en Los Ángeles, él es también el guitarrista de Michael Bublé. Tuvimos una sinergia musical muy buena, cuando me presentó esta canción, pude poner mis opiniones, así nació esta nueva canción, pero pensé que era mejor posponer este lanzamiento para después de la pandemia.

Boaventura explica que en el confinamiento muchos artistas estaban haciendo presentaciones por streaming, incluso él, “el medio virtual estaba saturado y pensé esperar a que el mundo estuviera más calmado, aunque hoy tenemos guerra, crisis económicas, pero la pandemia ha aminorado, creo que es el momento ideal para hablar de amor, hace poco más de un mes que está en las principales radios de São Paulo y Río de Janeiro y en las plataformas y la reacción del público es tremenda.

“Es un tema de una relación de amor y esperanza, un padre o una madre con su hijo, pensando cómo va a ser su futuro, cómo va a crecer, cómo va a encarar la realidad del mundo, y tiene un mensaje de positividad sobre esta crianza, de creer en esta crianza, pero también puede tener sentido para alguien que amas, pareja, padre, quien sea, porque es una canción con la que todos se identifican y es un estilo diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer, mi posicionamiento vocal es más pop, generalmente canto con big band y este tema es un poco más intimista”, abunda.

VIENEN MÁS CLÁSICOS

Para él, grabar un tema inédito resultó emocionante, pero en su línea de reinterpretar clásicos de otro tiempo, tiene preparadas nuevas versiones para su próximo tour, de artistas como Demis Roussosy Neil Diamond, “claro, no voy a dejar decantar lo que mi público siempre pide, como New York, New York, Can´t take myeyes, Bésame mucho, Corazón partío, los grandes clásicos que me gusta cantar”, promete.

“El escenario es donde me siento más vivo, donde me expreso con más verdad, me siento lleno de energía, el mensaje de alegría, de positividad viene de una manera natural, con la interrelación con el público, en México fue la única vez que casi lloré de emoción, no soy una persona que llore fácilmente, pero fue tan intenso, que estuve a punto”.