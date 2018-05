Daniela Castro podría interpretar a Laura Bozzo ¡en su serie biográfica!

Sus orígenes, los problemas con la justicia ecuatoriana, su encierro domiciliario y su llegada a México serían parte de las tramas que desarrollaría la bioserie sobre la vida de Laura Bozzo, una producción que se formaría a partir de su autobiografía, "Más allá del infierno", que recién lanzó.

La producción podría estar protagonizada por Daniela Castro, a quien la conductora le gustaría que le interpretara. "Se lo dije hace poco que estuvimos en Acapulco '¿Te atreverías a hacer esto?' Y ella me contestó 'Yo sí'. Daniela tiene esa fuerza, es cabrona. Yo me la imagino a ella", comentó en entrevista con El Sol de México.

En la conferencia de prensa♥️ para la presentación de mi libro más allá del infierno !!!!! Una publicación compartida de Laura Bozzo (@laurabozzo_of) el 25 May, 2018 a las 9:08 PDT

Sobre el desarrollo de la serie, Laura comentó que hay empresas que quieren producirla. "No puedo decir quienes pero ya me han contactado productoras de varios países. Yo simplemente ayudaría pero no sería yo la productora", por lo que aún es un proyecto a largo plazo.

Mientras tanto, Bozzo adelantó que pronto regresará con un programa a Televisa llamado Laura, que estará compuesto por siete conceptos distintos donde tendrá interacción con el público, aunque aún no sabe cuándo estará al aire.