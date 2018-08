Danny Boyle no dirigirá la próxima película de James Bond por esta razón

El director británico Danny Boyle ha abandonado el proyecto de dirigir la próxima película de James Bond debido a "diferencias creativas", anunció hoy la cuenta oficial en Twitter de la saga cinematográfica.

Los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, junto con el actor Daniel Craig, anunciaron hoy que "debido a diferencias creativas, Danny Boyle ha decidido dejar de dirigir 'Bond 25'".

Se espera que la entrega número 25 de la saga del espía británico, en la que Craig encarnará al agente 007 por quinta ocasión, llegue a los cines en octubre del próximo año.

El pasado mayo, Boyle, director de cintas como "Slumdog Millionaire" (2008) y "Trainspotting" (1996), fue confirmado como director de la nueva película, conocida en la industria como "Bond 25", cuyo guion ha desarrollado John Hodge a partir de una idea del propio director inglés, según revelaron medios especializados.

Las últimas dos películas de la serie cinematográfica, "Skyfall" (2013) y "Spectre" (2015) fueron dirigidas por el inglés Sam Mendes.

Craig, protagonista de la futura cinta, cobrará 25 millones de dólares (21,5 millones de euros) por ponerse una vez más en la piel del agente secreto, al que ya interpretó en "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" y "Spectre".

Antes que él, Bond ha sido interpretado, entre otros, por Sean Connery, Roger Moore y Pierce Brosnan.