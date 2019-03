Danny Devito, conmovido con Dumbo

Después de una aparatosa caída en la entrada triunfal del actor italo-estadounidense, Danny DeVito a la conferencia de prensa de la película Dumbo, el actor se puso de pie para decir “estoy bien, estoy bien… ¡No impriman esa foto!”.

Más tarde aclararía “debo decir que yo hice una entrada espectacular ¿cierto?, esta caída la hice a propósito, ustedes pensaron que me caí, pues no, yo soy un gran actor, soy mi propio doble”.

En la versión de live action de Dumbo, DeVito da vida Max Medici, un dueño de pequeños negocios, que está tratando de mantener a todo el mundo en el circo. “Está intentando ser democrático de tal manera que todos tengan una opinión, es como el pegamento que une a todos” explica.

Dumbo es la versión repensada por el director Tim Burton de uno de los clásicos de Disney. DeVito, que ha colaborado anteriormente con él siendo el Pingüino en Batman Returns, Amos Calloway en Big Fish y ahora como Medici, donde también es dueño de un circo, asegura que desde que leyó el guión “amé el personaje, es como una trilogía que terminamos Tim y yo”.

Los retrasos del rodaje hicieron que el actor pudiera ser parte del proyecto, puesto que “estaba actuando en una obra de teatro en Nueva York y dije: ¡oh dios! No sé si voy a lograrlo”, pero lo hizo y para “el gran fan de Dumbo” fueron tres meses gloriosos en Londres.

Para DeVito el tiempo que pasó en el rodaje no fue como un trabajo, “fue una gran diversión la filmación, los sets fueron algo extraordinario que yo nunca había visto, una cantidad de personas haciendo lo suyo, todos eran muy talentosos, la gran mayoría, artistas de circo”.

DeVito considera que como actor se tiene siempre una rutina a seguir. Sin embargo, en esta película “sentía que no me quería ir, llegaba al set temprano y veía todo el cuadro con todas las cosas visuales y que yo encajaba ahí. Burton me decía ‘Danny ¿qué haces aquí?’ porque me encantaba estar junto a él y verlo trabajar, yo era un verdadero dolor de cabeza, es una gran persona” dice.

También recalca que no tuvieron a ningún animal, a excepción de unos poodles pintados de colores “rojos amarillos, azules, era sorprendente” y lo más impresionante es que “Dumbo tampoco estaba, él era la estrella, pero no llego luego luego a la película, hubo que esperarlo para que se apareciera” y aclara “en la película obviamente, no en el set”.

Aunque una característica de las películas de Burton son los ambientes oscuros y melancólicos, esta película prescinde un poco de ellos sin dejarlos de lado “la magia de Tim está en toda la película, el tema es tratado para que todo tipo de personas puedan verla” comenta.

La película para el actor es de gran relevancia en la actualidad “hay temas en la película que todos estamos experimentando y que están sucediendo en diversos países donde hay esta división y esta xenofobia debido a los líderes que nos rigen actualmente, ellos deberían unirnos, pero en realidad nos han separado, porque creen que el estar separados les da más poder”.

Por lo que “esta criatura (Dumbo) que nace como cualquiera de nosotros con sus rasgos específicos con atributos que son diferentes a todos los demás”, invita a educar a los niños en el tema de diversidad, “el hecho de que sean diferentes no significa que sean inútiles o que no tengan valor, esta historia siempre ha contado lo mismo: que tu puedes superar las cosas que se supone serían un detrimento para ti y utilizarlas como algo muy positivo para cambiar tu vida”.