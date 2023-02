Dave Grohl, grande dentro y fuera de los escenarios: preparó comida para personas en situación de calle

Foo Fighters es una banda emblemática del rock en inglés, reconocida por canciones “The Best of You”, y “Everlong” interpretadas por Dave Grohl, vocalista que proviene de la legendaria banda de grunge “Nirvana”, pero no sólo es su talento lo que hace destacar a dicha agrupación, también Grohl ha demostrado ser una persona caritativa y muy empática.

Muestra de ello es su reciente aparición en las calles de Los Ángeles, donde cocinó todo un banquete para las personas de la calle, sin duda un gesto que evidencía su gran corazón.

Carnita asada para los que menos tienen

Fue el pasado 22 de febrero cuando Dave Grohl sorprendió a la organización cristiana The Hope Mission al llegar con todo un equipo y un inmenso asador de carne.

Si bien todos en el inmueble se mostraron confundidos, Grohl les comentó que quería hacer un banquete para las personas que viven en la calle.

Dave Grohl cozinhando para pessoas em situação de rua nos Estados Unidos.



pic.twitter.com/HVILTKRX0A — José Norberto Flesch (@jnflesch) February 27, 2023

Junto al equipo de cocineros que llevó, el vocalista de Foo Fighters cocinó durante 16 horas carne suficiente para alimentar a cerca de 450 personas, “14 para cocinar y dos para dejar reposar la carne) batiendo costillas, lomo de cerdo, pechuga, repollo, ensalada de col y frijoles”, señala el medio TMZ.

The amazing Dave Grohl of the Foo Fighters volunteered with The Hope Mission in LA and cooked BBQ for 16 hours serving just about 500 meals to the homeless as well as paid all expenses to make it possible. I love stories like this. 💙 pic.twitter.com/oqMbiXMI2G — Ricky Davila (@TheRickyDavila) February 28, 2023

El encargado de financiar todo fue Dave Grohl, informó la organización cristiana, que agregó: ”durmió un poco aquí y allá en el estacionamiento mientras se ahumaba la carne”.

En las fotos puede verse al rockero muy emocionado cortando carne y preparando la salsa. También se puede ver que llevó un gran equipo para ahumar los cortes, los cuales lucían muy bien después del tiempo de cocinado.

El año pasado no fue un buen momento para los Foo Fighters, ya que su baterista Taylor Hawkins falleció a los 50 años, en un hotel de Colombia, previo a su concierto en el Festival Estéreo Picnic, por sobredosis.

El golpe fue muy fuerte todas la banda y sus fanáticos por lo que se muchos artistas hicieron homenajes en su memoria, y en uno de ellos participó Travis Barker, Nandi Bushell, Martin Chambers, Stewart Copeland, Kesha, Luke Spiller, Lars Ulrich integrante de Metallica; John Paul Jones de Led Zeppelin; Brian May y Roger Taylor de Queen y su hijo Oliver Shane Hawkin.