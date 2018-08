David Garrett, el músico que con un violín fusiona el rock con música clásica

David Garrett es considerado como el violinista más rápido del mundo. Esta fama no es gratuita, pues en 2008 obtuvo el Récord Guinness por este logro. Sin embargo, más allá de la emoción que le genera el tocar este instrumento, el músico ha experimentado con la música al realizar varios crossovers, melodías en las que mezcla éxitos del rock con temas de música clásica, así como composiciones suyas.

Para el músico alemán, la creación de estos crossovers es un proceso que tiene que ver con los gustos propios y la necesidad de explorar nuevas ideas: “Diría que una buena idea es una buena idea, no importa en qué género estés trabajando. Necesitas una gran melodía, un gran verso, un gran coro, y una vez que hayas encontrado eso tendrás la sensación, sabrás qué género funciona mejor para tu melodía”, explica Garret sobre el proceso de creación de estos temas.

“A veces es menos obvio, por lo que debes probar diferentes cosas, explorar varias avenidas. Pero al final todo se reduce a tu propio gusto musical… y a encontrar la mejor solución posible para una idea que fue buena en primer lugar”, añade el violinista.

Según su experiencia en el estudio, el método para estas composiciones no es fijo, pues todo surge de la experimentación. “Trabajamos con diferentes instrumentos, con sonidos distintos, y por supuesto, experimentamos mucho con el violín. Realmente es un proceso abierto y es diferente con cada canción. No hay un concepto fijo, no hay un método infalible: básicamente comienzas desde el principio todas las veces. Pero eso es lo que lo hace tan divertido y emocionante, porque nunca se sabe dónde va a terminar”, comenta.

Será el 2 de noviembre cuando David Garrett vuelva a pisar el Auditorio Nacional, esta vez para presentar el show Explosive live!, en el que busca que el público pueda vincularse y recibir una inspiración con sus composiciones.

“Quiero que la audiencia se sienta más feliz, más relajada, más inspirada después de ir a uno de mis shows. Eso es lo que quiero lograr con mi música, y eso es lo que tratamos de ofrecer con este espectáculo”, explica el violinista que en 2015 lanzó Explosive y tres años más tarde Rock revolution, los discos ejes de esta nueva gira.

Explosive live! se compone de una serie de temas en las que el músico fusiona grandes éxitos del rock con algunos temas clásicos.

Además de tocar en el Auditorio Nacional, David Garrett también dará conciertos en el Coliseo Yucatán el 31 de octubre; el Auditorio Telmex de Guadalajara el 4 de noviembre y en la Arena Monterrey el 7 de noviembre.