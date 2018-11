David Garrett hechiza con su violín al público mexicano

David Garrett ofreció una velada plena de sonidos armónicos y emociones en su primera presentación de dos en el Auditorio Nacional. Minutos antes de las 21:00 horas, el artista apareció entre el público con pantalón de mezclilla rasgado, playera rockera y una pashmina que envolvía su rubia y larga cabellera, así caminó hacia el escenario donde lo esperaba su banda.



This is what it feels like fue el primer tema de los 24 que conformaron su repertorio y que ofreció a las casi 10 mil almas que acudieron a la cita con el músico quien saludó: “¡Buenas noches México!” y después todos vibraron al ritmo de Superstición de Stevie Wonder, la cual vaticinaría un espectáculo variado con piezas clásicas como Summer de Vivaldi, así como su éxito Bitter Sweet Symphony y Viva la vida entre muchos más.