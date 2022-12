De Bellakath a Shakira: los famosos que han sido acusados de plagio

Ayer Bellakath fue tendencia luego de que la cantante diera a conocer que una persona reclamó el éxito Gatita como suyo, acusándola de plagio.

Por lo anterior, la influecer rompió en llanto y explicó que su canción había sido bajada de redes sociales, por lo que debido a la misteriosa denuncia, de quien hasta el momento se desconoce su autor, no podrá volver a usarla hasta nuevo aviso.

Con motivo de esta nueva polémica, hoy te traemos a los artistas que han estado en el ojo del huracán gracias a sus famosas canciones que han sido acusadas de plagio.

Taylor Swift por Shake it off

Empecemos por la reina de las composiciones y es que si algo es bien sabido de Taylor Swift, es que desde sus inicios ella ha compuesto las canciones que la han puesto en los cuernos de la luna y fue justo con su gran éxito "Shake it off", que la artista terminó siendo denunciada por plagio.

El músico Jesse Graham demandó a la famosa cantante por haber copiado un fragmento de su canción Haters Gonna Hate y pidió por aproximadamente 42 millones de dólares por el uso repetido del coro que fue justo lo que rompió con las listas de popularidad.

Sin embargo, la cantante aseguró haberse inspirado en la canción de 2014 Playas Gon’ Play tema de la girl band de R&B 3LW.

Robin Thicke por Blurred lines

El cantante también se vio en vuelto en la polémica cuando en 2014 fue acusado de plagio por su éxito Blurred lines, el cual finalmente pagó las consecuencias pues una corte en Los Ángeles determinó que sus autores, es decir, Thicke y Pharrell Williams copiaron la melodía del tema que remonta a 1977 llamado Got to give it up, de Marvin Gaye.

Los ganadores del Grammy por "Mejor Duo", tuvieron que repartir sus ganancias con la familia de Gaye, que recibió 7,3 millones de dólares por daños y prejuicios.

Shakira por Loca

Shakira y su éxito mundial Loca también sufrió acusaciones de plagio cuando en agosto de 2014, el compositor dominicano Ramón Arias señaló que el tema era una copia de su canción Arias, en colaboración con el intérprete urbano El Cata.

Al final, llegaron a un acuerdo y la popular canción de Loca solo recibió una multa por la versión en español y se desistió de una demanda mucho más grande.

Ed Sheeran por Shape of you

Ed Sheeran también cayó en el escándalo de los plagios cuando en marzo del presente año fue acusado por los compositores Sami Chokri y Ross O'Donoghue, quienes aseguraron que el británico se inspiró en su tema Oh Why.

Sheeran tuvo que comparecer ante un tribunal en Londres para defender su canción y finalmente fue en abril cuando la justicia lo favoreció y ganó la demanda por derechos de autor.

Además, negó que tomara "prestadas" ideas de compositores sin su permiso, pues asegura que siempre reconoce el trabajo de otros artistas.

Dua Lipa por Levitating

Dua Lipa tampoco pudo salvarse de la polémica pues el grupo Artikal Sound System demandó a reina del Pop por su éxito mundial demandada Levitating, donde también resultaron señalados el rapero DaBaby y su disquera Warner Music.

Y es que el famoso tema terminó posicionándose como una de los canciones más sonadas a nivel internacional, protagonizando las listas de popularidad, incluida la Billboard Hal principio de Levitating era idéntico al su tema Live Your Life.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Para mala suerte de la cantante os compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer se sumaron a los reclamos pues de igual forma aseguran que la canción de Lipa es similar a su tema Wiggle And Giggle All Night, interpretada por Cory Daye de 1979 y adaptada por Miguel Bosé en el éxito Don Diablo de 1980.