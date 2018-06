De Junior a Cousin: Luis Manuel Ávila estrena programa de Tv en EU

Está de estreno el actor comediante y cantante Luis Manuel Ávila quien a partir de este lunes 30 se lanza su programa de televisión en Estados Unidos Los cousins, a lado de Mike Martínez, quienes encarnan a unos primos, a diferencia de La Familia P. Luche que son hermanos y continúan la línea de la comedia que primigeniamente aparecieron con la historia en digital y ahora para la pantalla chica con una narrativa de dos mexicanos muy unidos por sus raíces y que van en busca del sueño americano.

“Para este programa de media hora con transmisión a las ocho de la noche en Galavisión Estados Unidos, me dejaron escribirlo, dirigirlo y actuarlo, nos produce Juana Crespo en el género total de comedia siendo el primo Luis, un mexicano que cruza la frontera, esperándome del otro lado José Miguel, mi primo. También tenemos el apoyo Pepe Sierra, en la dirección y los libretos entre Pepe, Ari Hernández y yo. El Día del Niño en México va a hacer un regalo maravilloso para nosotros”.

Mientras confió que 13 años le llevó a Luis Manuel, ser parte estelar nuevamente de una comedia musical teatral como Las mil y una noches basada en música de Las Flans, donde va de antagonista Damián, haciéndole villanías a los protagonistas Irán Castillo y Eleazar Gómez, entre las que intercala interpretaciones como Susana y Tiraré, los produce Lalo Paz y también va Natalia Sosa y Efraín Berry.

En su visita a las instalaciones del diario El Sol de México, al reconocer que ya son 27 años de trayectoria con el reconocimiento al mérito artístico por parte del Senado en el 2016 en su persona dijo su gran verdad, “la gente me espera ver en el escenario de peluche y yo les salgo de lentes y vestido de los ochentas y haciendo maldades”.

Lo anterior recordó porque “las familias mexicanas siempre me ven en la televisión y sin embargo; con esta comedia musical llevo en mi curriculum 45 producciones teatrales de todos géneros y si he hecho después de La Familia P. Luche que ya son 16 años que se grabó y continúan las retransmisión. Y sí Junior, me abre la puerta y yo me encargó de lo demás. También ahorita con la telenovela La fea más bella, sigo vigente. Pero si el tener una cara conocida en todo el continente me conocen mucho gracias a Dios por los proyectos que he hecho”.

Así, el actor, bailarín y cantante, que en esta faceta está promocionando su nuevo corte sencillo Contigo, reconoció que “por igual me acepta el público como actor y cantante, lo que me lleva a ser un artista versátil. Este tema de Luis Roma, la cantó en cumbia norteña y está pegando con tubo”. Y resaltó que cuenta en su carrera de cantante con dos producciones y ocho sencillos en la radio y plataformas digitales.

Luis Manuel Ávila irá de gira con Las mil y una noches a Guadalajara, Pachuca, León, Veracruz, Xalapa, Orizaba; “ya tenemos contabilizadas 50 fechas y tan sólo íbamos por 10”.