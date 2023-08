De la deconstrucción al éxito: ¿por qué el mundo ama a Taylor Swift?

Este año ha sido uno de los más prósperos para Taylor Swift, quien ha cosechado el título de la cantante femenina con más álbumes número uno en el top de Billboard y más de 100 conciertos programados en Latinoamérica, Europa y Asia.

Su carrera ha crecido de forma acelerada, luego de la pausa de dos años que tomó debido a las peleas con Kanye West y Kim Kardashian en 2016, la desaprobación de la farándula sobre sus relaciones amorosas y la pérdida de los derechos de su música a manos del productor Scooter Braun.

Taylor Swift, “la industria musical”: el origen de su sobrenombre

La intérprete de “Lover” ha cosechado su éxito a base de un constante análisis de lo que los swifties -nombre con el que se identifica a los fans- quieren escuchar. Tan solo este año, la cantante recaudó más de 591 millones de dólares con la gira por Estados Unidos de su The Eras Tour.

Además de su prolífica gira, la cantautora ha podido recuperar y anunciar la venta de la regrabación de sus primeros seis álbumes que pertenecían -por contrato- a su antigua disquera, Big Machine Records, y con la que no logró llegar a un acuerdo para la compra, cuando la empresa prefirió vender los derechos de los másters por 300 millones de dólares a la compañía de Scooter Braun, Ithaca Holdings.

Ahora, tras la recuperación de su música -que se ciñó bajo la categoría “Taylor’s Version” en 2020- las nuevas versiones de sus canciones solo generan ganancias para la cantante.

La compositora estadounidense no solo ha girado las cartas para Big Machine Records, también lo hizo con las plataformas de streaming, como lo hizo en 2014, cuando retiró toda su música de Spotify, Amazon y Apple Music, alegando que los artistas no pueden ofrecer de forma gratuita sus piezas y deberían ser remunerados.

"La industria musical está cambiando muy rápido, tan rápido que todo lo nuevo como Spotify, se siente como un experimento. Y no estoy dispuesta a contribuir con el trabajo de mi vida a un experimento que pienso que no compensa de manera justa a los compositores, productores, artistas y creadores de música", dijo en una entrevista en noviembre del mismo año para Yahoo.

Aunque esta no ha sido la primera vez que un artista protesta contra las grandes empresas de streaming, otros artistas que también han retirado su música en la última década por desacuerdos con las plataformas de streaming son Adele en 2011, Thom Yorke en 2013, The Black Keys en 2014 y Neil Young en 2022.

Casi tres años después, y para celebrar las 10 millones de copias vendidas de su álbum “1989”, Swift volvió a las plataformas donde es catalogada como la segunda artista más escuchada a nivel mundial con más de 97 millones de oyentes mensuales, de acuerdo con cifras de Spotify.

Taylor Swift tiene una canción para cada situación

Ante el calor de la “Taymanía”, el público que no es fan de la autora de Cardigan se pregunta: ¿qué la hace tan popular y por qué aumenta el número de swifties cada día?

Para sus seguidores, Taylor Swift “es una mujer como todas”, con vivencias tan comunes como las de ellos, con vida amorosa, amistades y familia, además de experiencias como artista y persona que la han ayudado a madurar.

Es tanto el poder de Swift que se han elaborado estudios sobre su impacto en la vida de sus seguidores.

En un estudio publicado recientemente en el The New York Times, la psiquiatra Suzanne Garfinkle-Crowell analizó a una muestra de pacientes donde 50 de 100 eran swifties. La especialista identificó, durante entrevistas y después de acudir al The Eras Tour, que todos los fans de Taylor Swift encuentran consuelo e inspiración en sus canciones, ya que no es una artista inalcanzable, pues sus vivencias se asemejan a las de todos.

“Ella es trabajadora, se frustra y se pregunta si llegaría más rápido si fuera un hombre (…) Encuentran en la señorita Swift un verdadero héroe que conoce dónde están. <<¿Qué haría Taylor Swift?>> Es un estribillo entre ciertos pacientes en mi consulta”, asegura Garfinkle-Crowell

La especialista también señaló que los fanáticos han encontrado en la trayectoria y letras de Swift una especie de gurú o heroína que siempre tiene las palabras correctas para sanar un corazón roto, comenzar una nueva etapa o aceptar que tus amigos ya no lo son.

Asimismo, continúa la experta, la comunidad de swifties comparte características similares en su personalidad, lo que les ayuda a formar confianza tanto en la artista como dentro del fandom: son sensibles, amables, frágiles, ambiciosos y perfeccionistas.

En entrevistas, la autora de “Willow” ha señalado que el proceso de crecimiento y madurez lo ha llevado de la mano de todos sus seguidores, ya que sus letras están enfocadas en contar historias.

“Sé que si no escribiera mis propias canciones no estaría aquí. En cierto sentido, mis seguidores y yo crecimos juntos. Me pasa algo, escribo un disco sobre eso, se publica y a veces coincide con lo que les pasa a ellos. Es como si leyeran mi diario íntimo”

"Llegaría más rápido si fuera un hombre": deconstrucción y feminismo de Taylor Swift

Para comprender el proceso por el que ha pasado la compositora de The Man, es necesario destacar que inició su carrera musical con tan solo 16 años, cuando obtuvo su primer número uno en la lista de música country de Billboard con la canción “Tim McGraw”.

Estar inmersa en la fama y el reconocimiento la hizo creer que la aprobación de la sociedad y de sus fans era lo que debía esperar.

“Cuando vives esperando aprobación de extraños y solo de allí deriva toda tu energía y satisfacción, una sola cosa negativa puede hacer que se desmorone (todo)”, señala Swift en su documental Miss Americana.

La intérprete de Bad Blood padeció de depresión y crisis de identidad a los 19 años, cuando Kanye West, quien en ese entonces tenía 32 años, interrumpió mientras ella recibía un premio en los MTV Music Awards.

Siete años después, West seguía nombrándola en sus entrevistas y llamándola de forma despectiva por su música y su imagen. El rapero incitó a sus fanáticos a acosarla y también involucró a su exesposa, Kim Kardashian, quien comenzó una campaña de bullying a la cantante.

En una ocasión, Kardashian grabó sin autorización de Swift una llamada donde Kanye West le pidió permiso para usar su nombre en la canción “Famous”, donde no mencionó que anexaría la frase “hice famosa a esa perra”.

El polémico video de la supuesta autorización por el uso de su nombre y la frase ocasionó la desacreditación de su carrera artística y su vida amorosa. Medios como The Guardian y Vice realizaron artículos con comentarios despectivos. A la par, las redes sociales se enardecieron con el hashtag #Taylorswiftoverparty (#TaylorSwiftcancelada), por lo que tomó una pausa para priorizar su salud mental.

“Cuando el público decidió que yo era retorcida, malvada y confabuladora, realmente no pude recuperarme porque mi vida se centraba en ellos. Tuve que deconstruir todo un sistema de creencias, en pos de mi salud mental”, señala Swift en el documental de Netflix, Miss Americana.

Además de ser víctima de violencia psicológica y bullying, en 2013, durante la gira para promocionar Red, la cantante estadounidense fue acosada sexualmente por el locutor de radio DJ David Mueller, a quien acusó de haberla tocado indebidamente durante un Meet&Great.

Muller realizó en un inicio una demanda millonaria por perjurio a Swift, acusación que fue desestimada y desechada por un juez. Tras ello, en 2017, Taylor contrademandó al DJ por tan solo un dólar, como protesta por las víctimas de violencia sexual que no han podido tener un juicio justo.

“No te sientes victoriosa cuando ganas (el juicio) porque el proceso te deshumaniza. Teníamos siete testigos y una foto, ¿qué pasa si te violan y es tu palabra contra la de él? Lo primero que te preguntan en el juicio es por qué no gritaste (...) Estaba tan furiosa por tener que estar ahí”, afirmó la intérprete de Calm Down en su documental.

En su proceso de deconstrucción, Taylor Swift también ha aprendido a amar su cuerpo y evitar los comentarios violentos sobre su persona, luego de padecer cuadros de anorexia desde los 16 años.

“Puede ser una foto en la que mi estómago se ve muy grande o que alguien diga que parezco embarazada y dejaba de comer. Ahora estoy más feliz con cómo soy y ya no me preocupa tanto si alguien dice que aumenté de peso”, dice la productora de Midnights.

Actualmente, Taylor Swift es reconocida por impulsar la sororidad y el feminismo tanto en sus redes sociales como en sus canciones, como lo demostró en The Man o en la regrabación de su canción “Bettter Than Revange”, donde cambió una de las estrofas en las que hacía alusión a que la nueva novia de su ex pareja “era mejor conocida por lo que hacía en la cama” (2010) y recayendo la acción en quien realmente tomó la decisión “él era como una polilla atraída por las llamas” (2023).

“Intento aprender lo más posible sobre cómo respetar a la gente, sobre cómo eliminar la misoginia de mi propio cerebro. Deséchala, recházala y resiste. No queremos que nos condenen por ser multifacéticas”, asegura.

Otras causas por las que actualmente lucha Swift son los derechos de la comunidad LGBTI+, así como la defensa de las minorías y las personas de color.

“Quiero enfrentarme a la doble moral que hay en nuestra sociedad. Quiero vestirme de rosa y decirte qué opino en materia de política”.

La historia de Taylor Swift se ha repetido en contables ocasiones dentro de la industria, ejemplo de ello es Miley Cyrus, quien también se deconstruyó y reconoció el empoderamiento de las mujeres; asimismo, Selena Gómez, quien ha impulsado el body positive y Lady Gaga, luego de dar a conocer los abusos sexuales que se viven dentro de la industria musical.

¿Cuánto ha producido Taylor Swift?

965 nominaciones en diversas premiaciones musicales como Billboard, Grammys, AMAs, entre otras

en diversas premiaciones musicales como Billboard, Grammys, AMAs, entre otras 740 millones de dólares asciende su fortuna

asciende su fortuna 591 millones de dólares por concierto

por concierto 463 premios ganados durante toda su carrera

durante toda su carrera 270 millones de seguidores en Instagram

en Instagram 114 millones de discos vendidos

vendidos 98 millones de oyentes mensuales en Spotify

mensuales en Spotify 14 discos producidos

producidos 13 es su número de la suerte y el día de su cumpleaños

y el día de su cumpleaños 12 Grammys ganados

ganados 4 continentes visitará en 2023 y 2024 con The Eras Tour

en 2023 y 2024 con The Eras Tour 3 reconocida como una de las 100 personas más influyentes por la revista Time

por la revista Time 2ª artista más escuchada en Spotify, por detrás de The Weeknd

escuchada en Spotify, por detrás de The Weeknd 2 veces La Mujer del Año por Billboard en 2011 y 2014

por Billboard en 2011 y 2014 1 Doctorado Honoris Causa en Bellas Artes por la Universidad de Nueva York

Fuentes: Forbes, Billboard, Spotify